Quem são os filhos de Arlindo Cruz? Conheça a família dele

Saiba quem são os filhos do cantor Arlindo Cruz, que faleceu, aos 66 anos, nesta sexta-feira, 8 de agosto, por complicações de um AVC

O cantor Arlindo Cruz faleceu nesta sexta-feira, 8, em decorrência de complicações de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). O artista se destacou após participar do grupo de samba Fundo de Quintal, no qual se tornou um grande nome da música brasileira, e formou uma linda família ao longo de sua vida. O músico deixou a esposa, Babi Cruz, e seus três filhos, Arlindinho,Flora e Kauan Felipe.

Arlindinho Cruz, o filho mais velho, decidiu seguir os passos do pai e iniciou sua carreira musical em 2009, também como sambista.

Já Flora Cruz, a irmã caçula, seguiu a carreira como influenciadora e atualmente produz conteúdos voltados para a moda plus-size. No ano passado, a jovem também participou do reality show A Fazenda 16, da rede Record.

Por sua vez, Kauan Felipe tem 32 anos e é fruto de um relacionamento extraconjugal do sambista.

Filhos se manifestam após a morte do sambista

A família de Arlindo Cruz confirmou o falecimento do sambista, através das redes sociais, na última sexta-feira, 8, após conviver com sequelas de um AVC. O sambista foi lembrado pela sua fé, seu talento e grande personalidade.

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo”, escreveram os familiares do artista.

