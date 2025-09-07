CARAS Brasil
Quem é o marido de Priscilla? Cantora oficializou união com produtor musical

Priscilla surpreendeu o público ao revelar que se casou, de forma discreta, com o produtor musical Laudz; conheça o marido da cantora

por Rafaela Oliveira
Publicado em 07/09/2025, às 15h18

Priscilla se casou com André Laudz
Priscilla se casou com André Laudz - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Priscilla já é uma mulher casada! A artista, que vive um relacionamento com o produtor musical André Laudz desde setembro de 2023, revelou ao 'Gshow' no último sábado, 6, que o casal oficializou a união de forma discretíssima.

"Povo fica assustado, porque nada disso acontece hoje em dia sem ninguém saber. Estou casada!", declarou a famosa ao contar a novidade. Ainda segundo Priscilla, ela e Laudz não pretendem realizar uma festa de casamento. "Não [terá festa], tanto é que ninguém sabe", explicou. Os dois ficaram noivos em 2024.

Discreta em relação a vida pessoal, Priscilla costuma compartilhar raríssimos registros com o agora marido. Assim como a cantora, Laudz também é discreto e usa as redes sociais apenas para publicar seus novos trabalhos na indústria da música e os bastidores das produções.

Mas afinal, quem é André Laudz? O companheiro de Priscilla tem 33 anos, nasceu em Curitiba e é produtor musical, DJ e compositor. Ele faz parte do duo de música eletrônica Tropkillaz, que já existe há mais de 10 anos, em parceria com o DJ Zegon. O duo já ganhou Grammy Latino e o MTV Millenial Awards Brasil.

O rapaz sempre fez parte do mundo artístico e se apaixonou pela cultura do hip hop no início da adolescência e logo começou a produzir músicas. Inclusive, André Laudz e Priscilla se conheceram por causa do trabalho. O casal assumiu a relação no dia 7 de setembro de 2023, quando postaram fotos juntos antes de irem para um festival em São Paulo.

Veja as fotos de Priscilla com o marido, André Laudz:

Priscilla e André Laudz no The Town - Foto: Will Dias / Brazil News
Priscilla e André Laudz no The Town - Foto: Will Dias / Brazil News
Priscilla e André Laudz - Foto: Reprodução / Instagram
Priscilla e André Laudz - Foto: Reprodução / Instagram
Priscilla e André Laudz - Foto: Reprodução / Instagram
Priscilla e André Laudz - Foto: Reprodução / Instagram

Priscilla revela por que não deixaria filhos trabalharem na TV

Priscilla ganhou fama nacional ainda criança ao apresentar o programa Bom Dia & Cia, do SBT. Hoje, ela acredita que o meio artístico pode não ser o mais adequado para crianças e revela que, se tivesse filhos, não os deixaria seguir carreira como estrelas mirins na TV

A artista falou sobre o assunto durante participação recente no videocast do Canal UOL. "Não acho que é lugar de criança. Eu acho que a criança pode e deve se desenvolver artisticamente, mas vai numa escola de arte. [...] Televisão é um mundo pesado até pro adulto", disse ela.

Priscilla acredita que o ambiente artístico não é adequado até que seus futuros filhos atinjam a maioridade e tenham autonomia para decidir. "Antes disso, nem a pau", explicou. Ela ainda relembrou sua experiência de crescer sob os holofotes. 

"Minha jornada foi muito densa, muito pesada, porque infância, adolescência é um momento onde a pessoa se desenvolve. Tudo foi muito rígido para mim. Eu não tive como viver uma infância, uma adolescência normal", relatou a artista, por fim.

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

