Quem é o marido de Priscilla? Cantora oficializou união com produtor musical

Priscilla surpreendeu o público ao revelar que se casou, de forma discreta, com o produtor musical Laudz; conheça o marido da cantora
A cantora Priscilla já é uma mulher casada! A artista, que vive um relacionamento com o produtor musical André Laudz desde setembro de 2023, revelou ao 'Gshow' no último sábado, 6, que o casal oficializou a união de forma discretíssima.
"Povo fica assustado, porque nada disso acontece hoje em dia sem ninguém saber. Estou casada!", declarou a famosa ao contar a novidade. Ainda segundo Priscilla, ela e Laudz não pretendem realizar uma festa de casamento. "Não [terá festa], tanto é que ninguém sabe", explicou. Os dois ficaram noivos em 2024.
Discreta em relação a vida pessoal, Priscilla costuma compartilhar raríssimos registros com o agora marido. Assim como a cantora, Laudz também é discreto e usa as redes sociais apenas para publicar seus novos trabalhos na indústria da música e os bastidores das produções.
Mas afinal, quem é André Laudz? O companheiro de Priscilla tem 33 anos, nasceu em Curitiba e é produtor musical, DJ e compositor. Ele faz parte do duo de música eletrônica Tropkillaz, que já existe há mais de 10 anos, em parceria com o DJ Zegon. O duo já ganhou Grammy Latino e o MTV Millenial Awards Brasil.
O rapaz sempre fez parte do mundo artístico e se apaixonou pela cultura do hip hop no início da adolescência e logo começou a produzir músicas. Inclusive, André Laudz e Priscilla se conheceram por causa do trabalho. O casal assumiu a relação no dia 7 de setembro de 2023, quando postaram fotos juntos antes de irem para um festival em São Paulo.
Veja as fotos de Priscilla com o marido, André Laudz:
Priscilla ganhou fama nacional ainda criança ao apresentar o programa Bom Dia & Cia, do SBT. Hoje, ela acredita que o meio artístico pode não ser o mais adequado para crianças e revela que, se tivesse filhos, não os deixaria seguir carreira como estrelas mirins na TV.
A artista falou sobre o assunto durante participação recente no videocast do Canal UOL. "Não acho que é lugar de criança. Eu acho que a criança pode e deve se desenvolver artisticamente, mas vai numa escola de arte. [...] Televisão é um mundo pesado até pro adulto", disse ela.
Priscilla acredita que o ambiente artístico não é adequado até que seus futuros filhos atinjam a maioridade e tenham autonomia para decidir. "Antes disso, nem a pau", explicou. Ela ainda relembrou sua experiência de crescer sob os holofotes.
"Minha jornada foi muito densa, muito pesada, porque infância, adolescência é um momento onde a pessoa se desenvolve. Tudo foi muito rígido para mim. Eu não tive como viver uma infância, uma adolescência normal", relatou a artista, por fim.
Leia também: Priscilla quebra o silêncio sobre falas de João Lucas envolvendo afastamento
Ver essa foto no Instagram
|Mãe de Virginia reage ao comentário de Paolla Oliveira sobre a influenciadora
|Médico alerta para doença que deixou ator paralisado e já atingiu Gianecchini: 'Rigidez'
|Pai de Sabrina Sato recebe alta hospitalar após passar por duas cirurgias
|Rafa Justus é excluída de grupo dos irmãos, e psicóloga analisa atitude: 'Algo que vai além'
|Quem é o marido de Priscilla? Cantora oficializou união com produtor musical
|Missão de vida? Astróloga explica papel de Gil do Vigor na TV e faz alerta surpreendente
|Grávida, Mariana Rios mostra o barrigão em viagem à Bahia com o namorado
|Filha de João Paulo abre o coração e revela como decidiu seguir os passos do pai: 'Me chamou'
|Nasceu! Ary Mirelle dá à luz Joaquim, seu segundo filho com João Gomes
|João Guilherme abre o jogo sobre vida amorosa após flagra com Bruna Marquezine