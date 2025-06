Quem é a nova namorada de DJ Buarque? Músico assumiu romance com modelo

Ex-namorado de Bia Miranda, DJ Buarque assumiu publicamente, pela primeira vez, um novo romance; conheça a eleita do músico

DJ Buarque está comprometido! O músico, que não havia assumido nenhum relacionamento publicamente desde o término da união com Bia Miranda, revelou aos seguidores que está namorando a modelo e influenciadora digital Nicolly Massariol.

O anúncio da nova relação aconteceu no Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho. Após fazer mistério em torno da identidade da moça, Buarque publicou as primeiras fotos do casal em suas redes sociais.

" Achei em você o que tanto procurava pra minha felicidade ser completa! ", escreveu o artista na legenda da postagem. Nos comentários, Nicolly também deixou uma mensagem especial ao amado: " 6 anos depois a gente se reencontrou. Obrigada por tudo! ", declarou ela.

Os internautas, inclusive, ficaram felizes com a novidade e lotaram DJ Buarque com mensagens carinhosas, desejando muitas felicidades ao novo casal. "Menina de sorte! Ganhou na mega da virada e não sabe! Seja feliz irmão", disse um seguidor. "Você merece ser muito feliz Buarque", falou outro.

Atualmente, a modelo e influenciadora digital Nicolly Massariol soma mais de 600 mil seguidores no Instagram e costuma compartilhar registros de sua rotina, trabalhos, viagens e lifestyle.

DJ Buarque e a namorada, Nicolly Massariol - Reprodução/Instagram

Quando Bia Miranda e DJ Buarque se separaram?

Bia Miranda e DJ Buarque anunciaram publicamente o fim da relação em agosto de 2024, poucos meses após o nascimento de Kaleb, filho do ex-casal. O menino, inclusive, mora com o pai em um condomínio no Rio de Janeiro.

A ex-A Fazenda, por sua vez, assumiu namoro com Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, ainda em 2024. Os dois são pais de Maysha, de 2 meses de vida. O término da união foi revelado por Bia Miranda em junho deste ano e foi marcado por polêmicas, incluindo acusações de agressão da famosa contra o ex-companheiro.

