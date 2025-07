Quem é Lou Garcia? Cantora vive romance com Vitão há quase três anos

A cantora Lou Garcia, ex-The Voice Kids, vive um romance discreto e longe dos holofotes com o cantor Vitão; conheça a artista

A cantora Lou Garcia confirmou ao 'Gshow' nesta terça-feira, 29, que está namorando o cantor Vitão. Discretos, os dois vivem um romance há quase três anos e decidiram manter a relação amorosa longe dos holofotes.

Segundo a artista, apesar do namoro não ser um segredo para os fãs, ela e Vitão ainda preferem se preservar. " A gente não gosta de expor nossa vida, ainda somos bem low profiles nesse sentido, só queríamos deixar mais leve o fato de estarmos juntos, nossos fãs já sabiam, é uma surpresa para quem chega saber que estamos há quase três anos juntos", disse ela.

Mas afinal, quem é Lou Garcia? A namorada de Vitão foi descoberta aos 14 anos no programa 'The Voice Kids', da TV Globo. Cantora e compositora, ela tem 24 anos atualmente e segue carreira no pop experimental.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lou Garcia (@lougarcia)

Seu primeiro hit, intitulado 'Não Fosse Tão Tarde', foi lançado em 2022 e voltou a bombar nas plataformas em 2024. A canção autoral se tornou um fenômeno nas redes sociais, nas quais já teve mais de 200 milhões de streams e 300 mil vídeos que a usaram como trilha sonora.

Lou Garcia nasceu na Bahia e começou a compor suas músicas ainda na adolescência ao ser inspirada pelo seu tio. Hoje em dia, ela é destaque entre os ídolos da Geração Z com suas composições e sucesso nas redes sociais.

A estrela tem contrato com a Universal Music desde 2022 e lançou seu álbum de estreia, chamado 'Karuma', em 2023, dentro do estilo pop indie. Recentemente, ela lançou a música 'Se For Para Ser' com Jovem Dionísio e também 'Não Posta', que teve a participação de Marina Sena.

Além disso, ela foi indicada ao TikTok Awards na categoria Não Nasci, Estreei. O single 'Sexta-feira', seu último lançamento, está disponível nas plataformas desde julho deste ano.

Como Vitão e Lou Garcia se conheceram?

Em entrevista ao 'Gshow', Lou Garcia revelou que seu primeiro contato com Vitão foi em 2022, através de seu trabalho na música. Segundo a cantora, o agora namorado passou a segui-la nas redes sociais como um admirador.

" Ele viu meu trabalho nas plataformas digitais e me seguiu como admirador. Nos encontramos a primeira vez no dia do meu aniversário em um show dele, acabamos nos vendo de novo no dia seguinte, mas até então sem segundas intenções… Depois marcamos de ir a um estúdio em uma cidade perto de São Paulo e disso veio uma viagem para Salvador para passar o ano novo… E assim foi, acabamos um tempo ficando distante, cada um focado em sua carreira", contou ela.

Apesar de estarem firmes e fortes atualmente, Lou Garcia e Vitão demoraram um tempo para, de fato, engatar o namoro: " Desde quando o conheci, nunca esqueci. Sempre lembrava, sempre queria comigo, nos desencontramos algumas vezes, mas sempre acabávamos caindo juntos de novo e cada vez com o amor mais forte", declarou a cantora.

