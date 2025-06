Qual foi a herança que Marília Mendonça deixou para o filho, Léo?

Marília Mendonça morreu há quase 4 anos e deixou um filho, Léo, de 5 anos. Saiba qual foi a herança que ela deixou para o herdeiro

A cantora Marília Mendonça foi um grande nome da música sertaneja e construiu uma carreira intensa, mas breve. Ela faleceu há quase 4 anos em um acidente de avião a caminho de um show. Na época, a morte dela chocou o Brasil inteiro, já que a artista estava com apenas 26 anos e deixou um filho de pouco mais de 1 ano de idade. Hoje em dia, o filho dela, Léo, está com 5 anos e herdou a fortuna da mãe.

De acordo com o Portal Leo Dias, Leo é o herdeiro de 60% do patrimônio intelectual de Marília Mendonça, que é constituído por suas músicas, filmes e documentários sobre sua vida que estão em produção. A publicação apontou que a herança de Marília é avaliada em R$ 500 milhões, sendo que ela registrou 335 músicas em vida e que vão render royalties para o herdeiro até 2092.

Além da propriedade intelectual, Marília também deixou uma casa de luxo, localizada em um condomínio de Goiânia, onde ela morava com a mãe e o filho.

A guarda de Léo

Léo é filho de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff. Depois da morte da mãe, a guarda do menino foi compartilhada entre o pai e a avó materna, Dona Ruth. Ele mora com a avó na mansão que herdou da mãe e faz visitas frequentes ao pai.

Porém, isso pode mudar. De acordo com o colunista Leo Dias, Murilo Huff entrou na justiça para pedir a guarda unilateral do filho. O processo foi instaurado em 11 de junho e corre em segredo de justiça.

Por enquanto, as partes envolvidas não se pronunciaram sobre o processo.

Como foi o acidente de Marília Mendonça?

O acidente de avião aconteceu no dia 5 de novembro de 2021 e tirou a vida da cantora Marília Mendonça, de outras duas pessoas de sua equipe, do piloto e do copiloto. A aeronave caiu em uma cachoeira de Piedade de Caratinga enquanto estava indo para o aeroporto de Caratinga, onde ela iria fazer um show naquela noite.

O avião atingiu o cabo de uma torre de distribuição e caiu na cachoeira logo depois. A investigação Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) descartou falha mecânica e apontou que aconteceu uma avaliação inadequada do piloto, já que os cabos estavam fora da zona de proteção do aeródromo.

Todos os ocupantes do avião morreram na hora em decorrência de politraumatismo contuso.

Leia também: Murilo Huff fala de doença do filho: 'Todos os dias a gente mata um leão’