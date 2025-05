Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Yuri Busin analisou o vínculo emocional com celebridades após fã de Lady Gaga usar fraldas em frente ao hotel

Uma cena curiosa chamou a atenção esta semana no Rio de Janeiro: um fã de Lady Gaga decidiu usar fraldas para não se afastar da porta do hotel onde a cantora está hospedada , garantindo seu lugar para vê-la de perto. O episódio rapidamente viralizou e trouxe à tona um tema antigo no mundo pop: o porquê de algumas pessoas desenvolverem vínculos tão fortes com seus ídolos, mesmo sem um contato direto.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Yuri Busin, psicólogo, mestre e doutor em Neurociência do Comportamento, analisa o caso e explica como se formam esses vínculos emocionais entre fãs e celebridades .

“Na fase da adolescência, é muito comum a gente ter ídolos. Isso acontece porque estamos buscando uma identificação, estamos criando uma personalidade, passando por um processo de pertencimento a um grupo. Muito facilmente, criamos ídolos nesse período. Quando vamos nos tornando adultos, essa tendência costuma diminuir”, diz o profissional, que possui pós-graduação em Psicologia Positiva e em Terapia Cognitivo-Comportamental

Análise profissional por trás do vínculo

Para muitas pessoas, tais artistas representam mais do que um simples ídolo na música, mas afeto, força e inspiração. Segundo Yuri Busin, essa reação ocorre porque o fã sente que está sendo diretamente alcançado pela figura pública. “Essa reação parte da sensação de que o ídolo está falando diretamente com quem o admira. Existe ali um processo de transferência. Em praticamente todos os casos, isso não evolui para algo problemático. Trata-se apenas de uma identificação com o outro”, ressalta.

"O problema é quando isso ocorre com muita intensidade. Muitas vezes, isso acaba gerando ataques a outros ídolos", completa o profissional.

Na quarta-feira, 30, a cantora Lady Gaga mandou entregar pizzas para as pessoas que a aguardavam na frente do hotel. A atitude da famosa pode ser um exemplo de intensificação desse vínculo emocional entre fã e celebridade. “No caso de artistas como a Lady Gaga, por exemplo, eles dizem coisas que fazem quem os escuta sentir que aquilo é especial, exclusivo. Essa identificação emocional contribui para a criação do ídolo."

Fundador do Grupo Yuri Busin e do Método PRO, o profissional ainda fala sobre o impacto das redes sociais nesse tipo de relação: “As redes sociais reforçam esse processo porque geram a sensação de proximidade com o ídolo. Muita gente utiliza essas plataformas justamente por isso. As redes ajudam a fortalecer a relação com as músicas, o modo de falar, o comportamento — tudo isso aumenta a identificação com o indivíduo”.

Perguntado sobre até que ponto a admiração faz bem e quando ultrapassa o limite saudável, ele pontua: “Muitas vezes, vemos pessoas que ultrapassam certos limites, independentemente da idade.

Para quem idolatra alguém, é importante encarar isso de forma positiva. O artista tem responsabilidade sobre o que transmite ao mundo . Quando está no palco ou em posição de influência, ele inevitavelmente afeta os outros.”, diz Yuri.

"Por isso, é válido buscar pessoas que realmente façam sentido e acrescentem algo positivo à vida. Não há problema em ter ídolos ou admirar alguém ao longo da vida. Essas figuras muitas vezes servem como guias, já que passaram por experiências importantes e podem nos inspirar", destaca.

Ainda durante o bate-papo, o psicólogo Yuri Busin mostra a importância psicológica de se ter referências inspiradoras. “Mais tarde, por exemplo, vemos empreendedores se inspirando em outros. Isso também é uma forma de ter um mestre — sem necessariamente seguir alguém de maneira cega”.

"Ao longo da vida, esse tipo de relação pode surgir de forma natural. Para quem tem ídolos, o mais importante é escolher pessoas que tragam benefícios reais para sua própria jornada", reflete o profissional.

