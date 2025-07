Promessa do pagode, cantor Yan celebra sucesso meteórico: 'A música atravessa fronteiras'

Fenômeno nas redes sociais, cantor Yan fala à CARAS Brasil sobre fama repentina, parcerias com ídolos e estreia internacional nos palcos da Europa

Com mais de 3 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, shows lotados no Brasil e agora também na Europa, o cantor Yan desponta como uma das vozes mais promissoras da nova geração do pagode.

Natural de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ele iniciou sua trajetória ainda na adolescência no cenário gospel e virou fenômeno nas redes sociais em 2022 ao publicar vídeos cantando pagode de forma despretensiosa, vídeos esses que mudaram sua vida.

"Aconteceu muito mais rápido do que a gente imaginava", admite o artista em entrevista exclusiva à CARAS Brasil. Hoje, ele celebra conquistas que incluem parcerias com Sorriso Maroto, Ferrugem, reconhecimento de Thiaguinho e até um convite de Ludmilla para participar do Numanice. Mais do que viver o sonho, Yan está escrevendo uma nova página na história do gênero.

Turnê internacional

Em 2025, Yan realizou sua primeira turnê internacional com shows em Lisboa, Porto e Londres, levando o pagode carioca a novos públicos. “Quando eu recebi a notícia, perguntei se o pessoal tinha certeza que estava fechado mesmo. E era verdade!! É algo tão surreal pra mim que eu até esquecia na rotina. Quando parava pra pensar ou alguém falava algo sobre a turnê internacional, eu pensava: ‘pô, cara, tá acontecendo mesmo’. A música atravessa fronteiras, é lindo demais”, diz o cantor.

Yan relembra com emoção a recepção calorosa dos brasileiros e também estrangeiros. “Fiz três shows lá na Europa, pô, foi maneiro demais ver as casas cheias e o público cantando a minha música. O último show foi em uma praia de Londres, que clima sensacional, verão europeu, pagode, beira-mar, os brasileiros que vivem lá cantando muito, mas os estrangeiros amarradões no som… fiquei contente demais em ver que meu trabalho atravessou o oceano”, celebra.

Hit com Sorriso Maroto e destaque nas plataformas

O sucesso Fica com Deus (2025), lançado ao lado do grupo Sorriso Maroto, virou um verdadeiro fenômeno: entrou no Top 50 Viral Songs Brazil no Spotify, ultrapassou 2,5 milhões de visualizações no YouTube e consolidou Yan entre os nomes mais fortes da nova cena.

“Com toda certeza é um divisor de águas. Tudo começou com o desejo de regravar essa música que eu curto muito do Sorriso. Daí eles fizeram o projeto das antigas e achei que ela estivesse lá. Quando vi que não, corri pra trabalhar ela. Daí veio o show com Sorriso, a gravação da música na minha label Pagodyando na Ilha do Itanhangaba, no Rio… tanta coisa aconteceu a partir dessa regravação”, relembra.

Reconhecimento dos ídolos e nova geração

Recentemente, Yan dividiu o palco com Thiaguinho no projeto Banjo e Boné, no Rio de Janeiro, e também participou do festival Capital do Samba com o Sorriso Maroto. “Sonhei demais com esses encontros, mas nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar como tudo aconteceu”, conta.

Indicado ao Prêmio Multishow, Yan também integra o projeto Alerta Experimente, iniciativa do Multishow e canal Bis que aposta em talentos emergentes de diversos gêneros. “A música se renova a cada dia. O pagode traz novos elementos, mistura de ritmos, parcerias… o Alerta Experimente traduz isso. Eu gosto de apostar naquilo que ninguém aposta, ouvir e gravar o que descartaram, sabe? Acredito que é um dos segredos de uma boa música, quando ela é percebida por um ouvido diferente”, reflete.

Parcerias e raízes

Outra colaboração aguardada é com Ferrugem, que também é natural de Campo Grande. “Que responsabilidade representar a região junto com esse artista que tem uma carreira incrível. Ele topou essa parceria, é uma música especial pra mim que representa mais do que música sim. Representa o sonho de um garoto que viu uma estrela brilhar e dar esperança pra seguir nesse caminho”, revela Yan.

E os convites não param: ele também foi chamado para participar do aclamado projeto Numanice, da Ludmilla, em edições no Rio de Janeiro e em Brasília. “Estar ao lado da número 1, no palco ainda, parece um sonho. Sou muito grato à Ludmilla e a toda sua família, que não mede esforços pra me ajudar. Isso significa muito para o alcance do meu trabalho, é um reconhecimento importante”, reconhece.

Quem é o cantor Yan?

O cantorYan, revelação do pagode brasileiro, nasceu em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e ganhou notoriedade ao postar vídeos cantando pagode nas redes sociais em 2022, conquistando milhões de visualizações.

Dono de uma voz marcante e letras que emocionam, o cantor Yan soma mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, já foi indicado ao Prêmio Multishow, gravou DVD com ingressos esgotados e surpreendeu ao levar sua primeira turnê internacional para Lisboa, Porto e Londres em 2025.

Contratado pela Warner Music Brasil e reconhecido por nomes consagrados como Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, o cantor Yan transformou vídeos caseiros em uma carreira meteórica e hoje é considerado uma das novas potências do pagode nacional.