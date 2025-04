Por que Leonardo não foi ao show da Globo? Entenda o que aconteceu

Leonardo não se juntou aos outros sertanejos dos ‘Amigos' no show da Globo e o motivo da ausência dele é revelado. Entenda

A ausência do cantor Leonardo no show dos 60 anos da Globo chamou a atenção. Isso porque ele é integrante do projeto Amigos, que reúne cantores sertanejos há muitos anos. No show especial, as duplas Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo e Luciano cantaram no espetáculo e só ficou faltando Leonardo. Afinal, por que ele não foi?!

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, da Folha de S. Paulo, Leonardo está magoado com a Globo e recusou o convite para ir ao show . O colunista apontou que a emissora fez o convite, mas ele negou sua presença por causa de uma reportagem feita pela Globo em 2024.

A reportagem foi sobre o nome dele estar envolvido em uma investigação de fazendas envolvidas em situações não adequadas às leis trabalhistas. Ele ficou chateado quando a emissora não deu o mesmo destaque quando seu nome foi removido da polêmica pelo Ministério Público.

Quem faz parte do projeto Amigos?

O projeto Amigos nasceu na década de 1990 e era composto por 3 duplas sertanejas: Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Eles fizeram shows pelo Brasil ao longo de alguns anos, mas o projeto foi interrompido após a morte de Leandro. O sertanejo morreu em 1998 em decorrência de um câncer.

Anos depois, em 2019, o show Amigos retornou aos palcos com os cantores que ainda estão vivos. Eles lotaram estádios pelo Brasil até 2024, quando fizeram uma nova pausa.

A participação dos sertanejos no show da Globo

O show para celebrar os 60 anos da Globo aconteceu ao vivo na noite de segunda-feira, 28, no Rio de Janeiro. O espetáculo contou com um bloco dedicado aos artistas sertanejos. Chitãozinho, Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano cantaram juntos e também entoaram músicas individuais. Logo depois, as sertanejas Amigas - Simone Mendes, Maiara e Maraísa, Ana Castela e Lauana Prado - subiram ao palco e também deram um show.

