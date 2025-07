Por onde anda Felipe Dylon? Saiba o que o cantor faz atualmente

Lembra dele? Sucesso nos anos 2000, o cantor Felipe Dylon emplacou o hit 'Musa do Verão'; saiba como ele está atualmente

O cantor Felipe Dylon, sucesso nos anos 2000 com o hit 'Musa do Verão', voltou a ser assunto na web após surgir fantasiado uma apresentação ao lado da mãe, a atriz Maria Lucia Priolli. O artista foi visto em uma Festa Julina em São Paulo com o musical 'Os Saltimbancos', espetáculo com músicas de Chico Buarque.

Felipe, que está no elenco da peça, tem viajado o país com a mãe, que já encenou o espetáculo em outras ocasiões. Além da apresentação na capital paulista, os dois também estiveram na cidade de Entre Rios, em Minas Gerais.

Atualmente com 37 anos, o artista também continua a carreira na música e segue realizando shows. Com 124 mil seguidores em sua conta no Instagram, Felipe Dylon costuma compartilhar com o público em primeira mão seus novos projetos.

Além de cantor e ator, ele também dá aulas de violão e guitarra na escola de artes da mãe, localizada no Rio de Janeiro. A novidade foi revelada por Dylon em abril deste ano: "É com muito carinho que comunicamos a todos, que inauguramos nossa Escola de Música. Aqui em Ipanema ao lado do metrô".

Vale lembrar que Felipe Dylon estourou nacionalmente em 2003, quando assinou contrato com a Sony. No ano seguinte, a música 'Musa do Verão' foi a mais tocada e chegou a fazer parte da trilha sonora da novela 'Malhação'. Seu último lançamento foi em janeiro deste ano, com o EP intitulado 'Só Alegria'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Dylon (@felipedylon)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Dylon (@felipedylon)

Você sabia? Felipe Dylon viveu affair com Sabrina Sato no passado

Em 2023, durante participação no podcast Papagaio Falante, Felipe Dylon surpreendeu ao contar que já viveu um romance com a apresentadora Sabrina Sato. Ele revelou que o affair aconteceu quando ele tinha apenas 18 anos, em 2005, e eles se separaram por causa da distância.

"Foi uma coisa tranquila. A gente se curtia, se gostava, tinha um respeito mútuo. [Ficamos juntos] quando eu estava apresentando um programa de verão na MTV em São Paulo, e aí eu voltei para o Rio e ficou um pouco difícil pela distância. Ela é uma querida, uma pessoa do bem. Ela é apaixonante", declarou o cantor, na ocasião.

Leia também: Lembra dele? Felipe Dylon é flagrado em dia na praia