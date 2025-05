Pocah sofre acidente durante preparação para show: 'Muita dor'

Equipe de Pocah informou que o acidente causou comprometimento temporário de sua visão; cantora está em observação

A cantora Pocah passou por um grande susto na noite de sábado, 10, enquanto se preparava para realizar um show no Rio de Janeiro. A artista acabou se acidentando e machucou um dos olhos, atingido por um 'ferrinho', como ela mesma descreveu.

Rapidamente, Pocah procurou atendimento médico e, devido a gravidade do ocorrido, precisou cancelar a apresentação. A famosa ainda contou que sua visão foi afetada assim que o objeto atingiu seu olho.

"Simplesmente eu estava me arrumando para o show, fui puxar um casaco que estava preso em algum lugar, eu puxei mais forte e o elástico, que na ponta tinha um ferrinho, voltou com tudo no meu olho. Está doendo muito, absurdamente", relatou ela.

Após realizar uma consulta de emergência com um oftalmologista, a artista explicou que precisará ficar em observação. Em nota, a equipe de Pocah informou detalhes do ocorrido e atualizou o quadro de saúde da cantora.

"Informamos que, durante o momento de produção e preparação para seu show, a cantora Pocah sofreu um acidente que afetou sua visão, causando muita dor e comprometimento temporário da capacidade visual . Felizmente, Pocah foi prontamente atendida na emergência e encontra-se em estado de observação", diz o comunicado.

"Lamentamos o ocorrido e agradecemos a compreensão dos fãs, do público, dos contratantes e parceiros. Informamos ainda que a apresentação será reagendada e, em breve, mais informações serão disponibilizadas", finalizou a equipe da artista.

Pocah revela como a maternidade transformou sua vida

Cantora, compositora, empresária e mãe, Pocah carrega muitas camadas em sua trajetória — e, neste Dia das Mães, ela refletiu sobre a potência transformadora da maternidade em sua vida e carreira. Mãe da pequena Vitória, apelidada como Toyah, ela contou como a chegada da filha virou uma chave interna e a impulsionou para uma nova fase como artista e como mulher.

"Antes da Vitória, eu era uma pessoa. Depois dela, me tornei completamente outra. A maternidade me impulsionou. Foi como se eu tivesse ganhado um combustível. Passei a encarar minha carreira com mais seriedade, responsabilidade e propósito", afirmou a artista.

Criada na Baixada Fluminense, Pocah entende o peso e a importância de sua representatividade. "A minha história pode mostrar que é possível, sim, ser mãe e artista. Não é fácil, mas é possível. A gente tem que se fortalecer, porque o sistema não foi feito para gente — mas a gente segue rompendo esse ciclo todos os dias", falou.

Entre estúdios, palcos e os compromissos da agenda artística, ela fala abertamente sobre os desafios de equilibrar a criação da filha com uma carreira em expansão. A cantora ainda falou sobre a possibilidade de Vitória seguir a carreira musical; confira mais detalhes!

