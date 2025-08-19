Perrie Edwards faz revelação após perder bebê aos 5 meses de gestação

Ex-integrante do Little Mix, Perrie Edwards falou sobre um momento delicado de sua vida pessoal em podcast: "Estava completamente devastada"

Perrie Edwards, de 32 anos, conhecida por sua trajetória no grupo Little Mix, uma das bandas femininas de maior sucesso surgidas no reality The X Factor, em 2011, participou do podcast We Need To Talk, de Paul C Brunson, e contou sobre um momento delicado de sua vida pessoal.

Durante a entrevista, Edwards revelou pela primeira vez que perdeu um bebê com 24 semanas de gestação. A cantora explicou que engravidou menos de um ano após o nascimento de seu primeiro filho, Axel, em agosto de 2021. “Lembro-me de chorar compulsivamente. Eu não conseguia enxergar direito. Estava completamente devastada. Basicamente, perdemos o bebê por volta das 24 semanas”, contou.

A artista disse que recebeu a notícia durante um exame de rotina, mas a ficha só caiu quando seu noivo, o ex-jogador do Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain, reagiu ao lado dela. Segundo Edwards, foi uma “experiência fora do corpo”, difícil de processar no momento em que ouviu os médicos.



Apesar da dor, ela relatou ter encontrado apoio em experiências de outras mulheres, como a de Myleene Klass, que atua em campanhas de conscientização dos Estados Unidos sobre perda gestacional. “Ela disse que quando você passa por um aborto, o bebê fica com você. Eu pensei: ‘Isso é mágico’”, afirmou.

Edwards acrescentou que Axel é considerado um “bebê arco-íris”, termo usado para crianças nascidas após uma perda gestacional. A cantora também revelou que sua primeira gravidez terminou em aborto espontâneo precoce, mas o impacto emocional foi menor em comparação ao que viveu em 2021.

Vida e carreira

No mesmo podcast, Edwards também comentou brevemente sobre o relacionamento passado com Zayn Malik, ex-One Direction, e refletiu sobre como a experiência influenciou sua juventude.

Atualmente, ela trabalha em carreira solo, enquanto suas colegas de banda Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall e Jesy Nelson também seguem projetos individuais.

