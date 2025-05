Pedro Sampaio revela 'drama' da cirurgia e como virou o jogo no Carnaval sem sair de casa: 'Me representou'

Pedro Sampaio lança "Perversa", parceria com J Balvin que marca de vez seu retorno aos palcos após cirurgia

Perversa é a nova aposta de Pedro Sampaio (27) para o mainstream. Lançada nesta quinta, 29, a música é uma parceria com J Balvin (40) e Take a Day Trip, um movimento ousado do artista brasileiro e que demonstra claro desejo de atingir diferentes públicos pelo mundo.

Com batidas de funk e reggaeton, o single de fechamento da era Astro traz uma mistura de letra em português e espanhol, além de possibilidades para coreografias envolventes e com potencial de trend no TikTok.

Em entrevista à CARAS Brasil horas antes do lançamento chegar às plataformas digitais, Pedro abre o coração sobre seu retorno aos palcos meses após uma cirurgia no joelho que o tirou do Carnaval e o fez ter uma entrega menos intensa e à distância, enquanto se recuperava. Na época, ele ainda promovia SEQUÊNCIA STRIPTEASE.

“Durante a minha carreira inteira eu fui um cara de adaptações. Sempre me adaptei. Quando não tinha ninguém para cantar minhas músicas, eu mesmo cantei, me adaptei e deu certo. Quis começar a dançar? Me adaptei, comecei a dançar sem largar o DJ, sem deixar o show de lado. O tempo todo, me adaptando”, inicia.

“Com esse momento do joelho, também precisei me adaptar: mudamos a forma de divulgar a SEQUÊNCIA STRIPTEASE. E o resultado foi incrível — durante o Carnaval, ela se tornou uma das músicas mais tocadas, apareceu em vários rankings como uma das músicas do Carnaval. Eu até falei: ‘Caraca!’ E isso sem a minha presença física no Carnaval, sem show”, continua.

“A gente se adaptou. Eu e minha equipe criamos uma estratégia. Percebemos que um dos bailarinos do nosso balé, o Riquencio, começou a se destacar e viralizou. A galera começou até a comprar fantasia de bloco com sunga branca, inspirada nele! Então a gente colocou mais gasolina nisso, alimentou a chama pra manter o aquecimento da música durante o Carnaval, e deu muito certo”, conta.

Durante a festa popular brasileira, Riquencio naturalmente se sobressaiu com o rebolado durante a coreografia do videoclipe da música, disponível no YouTube. Além disso, o figurino de apenas uma cueca branca justinha ao corpo e chinelos chamou a atenção do público.

“Mandamos o Riquencio pra vários shows que eu faria, mas precisei cancelar. E ele me representou. Foi muito interessante, e a estratégia funcionou super bem”, recorda Sampaio, ao falar do sucesso do bailarino.

Retorno após cirurgia

Apesar de ainda estar em fase de recuperação, seguindo recomendações médicas e liberado apenas para atividades menos intensas, Pedro comenta que esse período serviu para se reconectar com a sua família. Seu retorno aos palcos está sendo encarado com o gás que os fãs esperavam.

“Maravilhosamente bem! Tava com muita saudade. Ainda preciso de cuidado no palco, porque não tô 100%, é um processo longo, de fisioterapia. Parece que não, mas só faz três meses da cirurgia, é bem recente. Mas já estou muito avançado na recuperação porque sabia que precisava voltar rápido, em respeito ao público, aos contratantes e à minha carreira”, afirma.

“Tive uma recuperação de atleta. Queria estar bem o quanto antes, e consegui. Estava doido pra voltar aos palcos. E voltamos em Portugal com uma turnê 100% lotada. Fiquei maravilhado com o resultado: foi muito positivo, tanto midiaticamente, quanto nas vendas de ingressos e no consumo das músicas”, diz.

“Essa é minha vida. Como sempre digo: eu me dou 100% pra isso. E agora estou cumprindo minha agenda de shows aqui no Brasil. Quero fazer tudo funcionar do jeito que tenho na minha cabeça”, finaliza o artista.

ASSISTA AO VIDEOCLIPE DE PERVERSA: