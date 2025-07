Pedro Sampaio investiu em ações criativas para promover nova música enquanto se recuperava; retorno aos palcos ocorreu na C.I.A - Copa Inter Atléticas no final de junho

Após passar por uma cirurgia que o afastou temporariamente dos palcos, Pedro Sampaio (27) está de volta com força total — e cheio de novidades! Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o artista contou como enfrentou esse período delicado longe do palco e o que mais sentiu falta durante a pausa forçada.

"Foi um momento muito necessário, mas difícil. Senti muita falta da energia do público, da troca, do barulho da galera... Estar em cima do palco é onde me sinto mais vivo", desabafa o cantor, que usou o tempo de recuperação para repensar estratégias e fortalecer ainda mais o lançamento da faixa Sequência de Streaptese.

Longe dos shows, mas conectado com os fãs, Pedro encontrou formas criativas de manter sua presença viva nas pistas. “De casa eu acompanhei todos os vídeos, me diverti muito vendo a galera fantasiada de Riquêncio no carnaval (risos)! Eu vi que as pessoas compraram Sequência, que estavam curtindo. E como eu tive que cancelar todas as minhas apresentações, precisei pensar em maneiras de trabalhar essa música sem a minha presença”, contou.

O cantor organizou ações com fãs, promoveu aparições do seu balé em eventos e apostou em conteúdos especiais para as redes sociais. “Fizemos algumas ações com fãs fantasiados, tudo para que a música estivesse presente onde eu não pude estar”, explicou.

Pedro também destacou que o projeto Sequência é um desejo antigo de valorizar seu lado produtor. “Nessas músicas a ideia é aflorar mais o meu lado produtor, criar o beat, mixar, fazer todo o processo de produção mesmo, tanto que eu nem chego a cantar. Eu amo ser produtor e às vezes sinto falta de trabalhar esse lado.”

De volta à estrada, ele garante: “Podem esperar muita entrega e energia, como sempre! Estou adorando voltar pra estrada.” Prova disso foi sua apresentação como atração principal da CIA – Copa Inter Atléticas, que reuniu milhares de pessoas no fim de junho, em Uberaba (MG).