Paulo Ricardo se reinventa na carreira e abraça fase: 'É raro eu olhar para trás'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Paulo Ricardo detalha sua turnê de comemoração e reflete sobre os 40 anos de carreira

"É raro eu olhar para trás". É com essas palavras que Paulo Ricardo (62) manifesta a atual fase que atravessa na carreira, celebrando quatro décadas nos palcos. Em clima de comemoração, a nova turnê do cantor intitulada XL, estreia nesta sexta.

O cantor conversou com à CARAS Brasil e adiantou as novidades e relembrou momentos de sua trajetória. Paulo Ricardo reforça que não é um rompimento com sua trajetória musical, mas esta fase é uma continuidade do seu trabalho dedicado à musica.

"Estou muito feliz em chegar neste momento da minha carreira com uma coisa nova, música nova. Animado, motivado, entusiasmado por estar dislumbrando o futuro, os versos e as canções que vão vir a seguir. Não é uma coisa daqui para frente. Não é uma reviravolta, não estou renegando o que passou, é uma continuidade", afirma.

Passado como referência, mas não como permanência!

A seleção do repertório da turnê foi construída com apoio dos fãs, a partir de enquetes nas redes sociais. Paulo Ricardo menciona que é uma forma de contemplar todas as fases de sua carreira, mas com um conceito visual completamente novo. Sobre seu passado, o cantor reflete.

"Eu não analiso, eu não tenho essa nostalgia, não tenho muito tempo para olhar para trás. Eu estou muito envolvido com os próximos projetos, tem muita coisa para fazer. É raro eu olhar para trás". Ricardo complementa ao analisar alguns pontos de carreira.

"É uma carreira de altos e baixos, eu escolhi a estrada mais difícil! Eu sempre procurei ser muito sincero comigo mesmo para poder passar sinceridade no que estou fazendo. Olhando para trás, eu acho que há um retrato muito rico da música brasileira", finaliza o cantor.

Leia mais em:Paulo Ricardo faz rara aparição com esposa e filhos em festival

Confira entrevista completa de Paulo Ricardo à CARAS Brasil na íntegra:

CONFIRA CHAMADA DA ENTREVISTA DE PAULO RICARDO NAS REDES SOCIAIS DA CARAS BRASIL: