Paulo Miklos anuncia o fim do casamento com Renata Galvão

Paulo Miklos revela que se separou de Renata Galvão após 10 anos de relacionamento: ‘Cuidando do coração'

O cantor Paulo Miklos anunciou que seu casamento com a produtora Renata Galvão chegou ao fim. Nesta quinta-feira, 19, ele escreveu uma mensagem nas redes sociais para comunicar a separação aos fãs.

Paulo e Renata estavam juntos desde 2014. Ele se casamento em novembro de 2019 em São Paulo e se separaram em setembro de 2024.

"Gostaria de dividir com aqueles que me seguem e me acompanham com carinho que estou separado. Meu casamento com Renata Galvão terminou em setembro do ano passado. Tenho reorganizado minha vida e cuidando do coração. Conto com o amor de vocês", disse ele nas redes sociais.

Paulo Miklos fez homenagem para a primeira mulher

O músico Paulo Miklos viveu um momento de nostalgia nesta quarta-feira, 11. Isso porque ele relembrou que seria o dia do aniversário de sua primeira esposa, Rachel Salém, que morreu há 12 anos.

Ela partiu em 2013 em decorrência do câncer no pulmão. Para relembrar data, o artista relembrou fotos dela e falou sobre como era a personalidade da amada.

"12 anos sem ela. Ela partiu com 57. Hoje é o aniversário da Rachel! 11 de junho. Ela faria 69 anos. Sua presença, delicadeza, sabedoria, seu amor sem limites, o cuidado com a gente, o comprometimento de uma vida devotada à família. Nós te amamos!! Vamos refletir sempre essa tua luz!! Nós fomos transformados por você!! Nós somos melhores pessoas depois de você. Saudade!!", disse ele.

Paulo e Rachel foram casados por 31 anos e tiveram uma filha, Manoela Miklos.