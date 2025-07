Paulo Coelho relembra a morte de Raul Seixas: 'Uma das coisas que matou o Raul'

Em entrevista exclusiva na Rolling Stone, Paulo Coelho fala sobre a amizade com Raul Seixas e a morte do artista

O escritor Paulo Coelho relembrou sua amizade com Raul Seixas em uma entrevista exclusiva à Rolling Stone. Na conversa, ele falou sobre a série Raul Seixas: Eu Sou, do Globoplay sobre o artista e comentou sobre a morte do amigo.

“O que matou Raul, e a série mostra muito bem, é a única droga liberada que é o álcool. O álcool matou ele. É impressionante”, afirmou.

Além disso, ele também foi questionado sobre a ausência das filhas de Seixas em sua vida. "Eu acho que uma das coisas que matou o Raul — isso é uma especulação minha —, foi a ausência da família. No final, ele estava ali, abandonado por todos. Minha esposa, Christina, o viu em Noites Cariocas e viu como xingavam ele; muito agressivos com ele, sabe? Então, ele teve um final de vida muito triste, mas muito triste. Enfim", relembrou.

Paulo Coelho ainda confirmou que conheceu Raul Seixas na praia e que os dois acreditaram ter visto um disco voador naquele dia. "Sim, e eu acredito que vimos. Eu não me lembro direito. Tem muita coisa da série que não me lembro direito, mas sim. Eu me aproximei do único cara que estava na praia, que era ele, e vimos o que pelo menos pensamos ser um disco voador", declarou.

O escritor também comentou que adorou a série do Globoplay. "Olha, quando acabei de assistir, comecei a chorar, porque foi muito fiel, exceto por uma coisa. Quando saí da prisão, não fui à casa do Raul, ao contrário. Todo mundo sumiu naquela época... Mas, pelo resto, foi muito fiel, até a coisa do telefonema é verdade", disse ele, que ainda falou sobre o que o emocionou na série. "Aí, cara, eu disse: “Porra, nesses anos que passei com o Raul, vivi muito”. Quer dizer, sempre vivi muito. Não tenho do que me queixar com o Paulo que já deu mais de uma vez uma volta no mundo. Comecei a chorar".

Leia a entrevista completa no site da Rolling Stone: Clique aqui.