Park Bo-gum se despede de São Paulo com um texto em português

Park Bo-gum, cantor e ator sul-coreano, esteve pela primeira vez em São Paulo e se despede de seus seguidores com mensagem especial

No último domingo, 21, o famoso cantor sul-coreano Park Bo-gum, esteve no espaço Vibra, em São Paulo, pela primeira vez, em sua turnê pela América Latina. Logo após a apresentação, o artista compartilhou uma mensagem de agradecimento aos seus fãs brasileiros, e o que mais chamou a atenção de seus seguidores? O texto foi escrito inteiramente em português.

“Finalmente, o tempo que passei com meus amigos brasileiros, que conheci pela primeira vez em São Paulo, foi uma jornada muito emocionante. Aos meus amigos brasileiros que compartilharam amor e bênçãos comigo, também quero dizer: que a vida de vocês seja cheia do amor e das bênçãos de Deus. Mantenham-se saudáveis até nos encontrarmos novamente! Deus abençoe vocês!”, escreveu ele.

Além disso, o cantor adicionou a hashtag Be With You, um traço que reforçou seu carinho pelo público brasileiro e emocionou milhares de seguidores. Os fãs se empolgaram nos comentários e já aguardam a volta do artista em terras brasileiras. “Por um momento eu pensei que eu tinha traduzido a legenda, mas ele simplesmente fez a questão de escrever em português mesmo”, escreveu uma fã. “Alguém coloca esse homem num estádio na próxima vez, pelo amor”, disse outra. “Tão precioso, na próxima a gente se encontra”, comentou um internauta.

Conheça Park Bo-gum

Park Bo-gum ficou conhecido por seus trabalhos de atuação em projetos sul-coreanos, como Se A Vida Te Der Tangerinas e Reply 1988. Pouco depois, em 2015, Bo-gum chamou atenção do público para sua voz, quando participou como co-apresentador do programa Music Bank, da KBS2.

Em março de 2020, o artista lançou seu primeiro álbum japonês, o Blue Bird, mas mesmo investindo em sua carreira como cantor, não deixou a atuação de lado. Em agosto do mesmo ano, ele lançou mais um single para comemorar o nono aniversário de sua estreia.

