Pai do cantor Jão morre no interior de São Paulo

A família do cantor Jão está de luto. O pai do artista faleceu na terça-feira, 3, no interior de São Paulo

O cantor Jão e sua família estão de luto. Isso porque o pai do artista, Carlos Alberto Balbino, faleceu na terça-feira, 3. De acordo com o site G1, a morte de aconteceu em Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, e seu corpo foi enterrado na manhã desta quarta-feira, 4.

Por enquanto, a família não revelou a causa da morte e o cantor ainda não se pronunciou publicamente sobre a morte do pai.

Carlos Alberto era empresário. Ele possuía uma empresa do setor de torres de resfriamento de água industrial no interior.

A pausa na carreira de Jão

O cantor João Vitor Romania, mais conhecido como Jão, anunciou que vai dar uma pausa na carreira em breve. Após encerrar sua turnê que durou quase um ano, o artista contou, em entrevista ao Fantástico, da Globo, que pensa em dar um tempo dos palcos para descansar.

"Quero dar um tempo, quero... virar um fantasma, assim, virar um... curtir, eu quero curtir as coisas, sabe?", confessou ele. "Tipo, um período sabático, assim, você vai fazer?', quis saber a repórter. "Poderia ser, poderia ser... A gente não programou, assim, ah, você vai voltar tal dia. Mas eu também quero fazer coisas, tipo, fazer uma festa com meus amigos e quero só ficar com os meus gatos no sofá, sem fazer nada, assistindo várias coisas", complementou o artista.

"Eu preciso desse tempo, só que eu não queria. Até que todo mundo em volta falou: ‘Não, é uma coisa que você realmente precisa’. Eu sempre subo no palco pensando que talvez possam tirar isso de mim a qualquer momento. É uma coisa que eu deveria tratar. Foi tão difícil chegar ali, depois de quatro álbuns e de sete anos, foi algo que conquistei. Foi uma conquista minha, mas, ao mesmo tempo, o adolescente e a criança em mim têm muito medo de alguém vir e falar: ‘Era só isso mesmo e acabou! Pega suas coisas e vai embora'”, desabafou o artista durante o papo.

Por fim, ele confessou que se emocionou ao falar sobre o assunto. “Gente, estou considerando isso aqui uma terapia, tá? A lágrima chegou aqui e eu segurei. Eu tenho vergonha de chorar, gente. Eu volto e volto maior que o mundo!”, encerrou Jão.

Leia também: Você sabia? Jão usou figurino criado pela grife de Sasha Meneghel