Pai de quatro, Tato, do Falamansa, comenta viral de música entre bebês: ‘Descobri tarde demais’

Tato fala sobre a viralização de Xote da Alegria como trilha para ninar, paternidade e o legado da Falamansa em entrevista à CARAS Brasil

Com 26 anos de estrada, a banda Falamansa segue atravessando gerações e surpreendendo até mesmo seu vocalista, Tato (47), com os novos caminhos que suas canções têm tomado. O hit atemporal Xote da Alegria voltou a viralizar nas redes sociais, mas dessa vez de um jeito inesperado: como trilha sonora para embalar o sono de bebês.

“É muito interessante ver como as pessoas foram se aprofundando nessa questão, até neurocientistas analisaram a frequência da música”, comenta o cantor, entre risos e reflexões, em entrevista à CARAS Brasil. “Espero que a nossa música sempre tenha esse efeito positivo nas pessoas: de calma, amor, paz, e sem limitar ninguém de ouvir.”

A conexão familiar que se criou em torno das músicas da banda é motivo de orgulho para o artista, que também é pai de quatro filhos. “É extremamente gratificante ver que nossa música se perpetua, passando para novas gerações. E mais ainda: fazer parte de momentos tão íntimos e importantes na vida de uma família, como a hora de dormir”, declara. “Sempre quis compor algo que todos pudessem ouvir — só não imaginava que chegasse a tanto!”

Com esse novo fenômeno, será que vem um projeto voltado ao público infantil por aí? Tato brinca que não seria preciso mexer muito. “A Falamansa tem uma musicalidade tão universal e tão sutil, que já é quase uma música infantil. A maioria dos instrumentos que usamos já tem essa pegada lúdica. É uma benção poder fazer algo tão acessível, que não limita ninguém.”

A paternidade, segundo ele, também tem papel fundamental nessa relação com a música. “Sou pai de quatro filhos, então entendo de cuidados”, afirma, bem-humorado. “Fico muito feliz por saber que isso influencia meu processo criativo. Só descobri tarde demais esse sucesso entre os bebês — se eu soubesse antes, teria facilitado bastante minha vida!”

Apesar da rotina agitada entre estúdios, shows e compromissos profissionais, Tato não abre mão de estar presente na vida dos filhos. “Sou o pai que leva e busca na escola, que está em casa durante a semana. O grande desafio é o fim de semana, quando tenho shows e posso acabar perdendo algum evento importante, como um aniversário. Isso é muito doloroso.”

Ele revela que se desdobra para conciliar a agenda com a presença ativa na família. “Faço o possível para que eles sintam que estou tão presente para eles quanto sou para a música. Tento mostrar que amo o que faço, mas que eles são sempre prioridade.”

Mesmo com uma trajetória consolidada, o cantor mantém os pés no chão ao refletir sobre o impacto da banda na cultura popular. “Quando olhamos para mestres como Luiz Gonzaga e Dominguinhos, com 40, 50, até 60 anos de carreira, percebemos que ainda temos muito a caminhar. Mas também já vivemos muita coisa bonita”, diz.

Nas festas juninas, ele sente esse reconhecimento de forma ainda mais forte. “É uma benção ver que nossa música toca junto com esses gigantes. Isso mostra que, de alguma forma, já fazemos parte da cultura brasileira — e tomara que possamos continuar assim por muitos anos.”