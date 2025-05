Olha ela! Lady Gaga ensaia para mega show na praia de Copacabana

A cantora Lady Gaga foi vista ensaiando na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para seu mega show que acontece no próximo sábado, 3

No próximo sábado, 3, Lady Gaga se apresenta em um show gratuito na praia de Copacabana, localizada no Rio de Janeiro.

A cantora desembarcou no Brasil há alguns dias e desde então quase não foi vista. Porém, nesta sexta-feira, 2, a artista fez a alegria dos fãs ao ensaiar no palco onde acontecerá a apresentação.

Com sua banda e equipe de dançarinos, Lady Gaga deu uma prévia do que o público pode esperar do megashow. Com um macacão preto bem curtinho, a cantora soltou a voz e arrasou nas coreografias.

O show de Lady Gaga faz parte do projeto Todos No Rio, que planeja trazer anualmente artistas internacionais para se apresentarem de forma gratuita na Cidade Maravilhosa.

Quanto a Globo vai faturar para transmitir o show?

A cantora Lady Gaga já está no Brasil para fazer um show que promete ser memorável na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 3 de maio. O espetáculo será transmitido pela TV Globo, que deve faturar um valor milionário com este projeto.

De acordo com o colunista Valmir Moratelli, do site Veja, a emissora vendeu todas as cotas de publicidade, que são as propagandas que serão exibidas durante a transmissão do show, e o valor é impressionante.

O colunista contou que a Globo vendeu cinco cotas para grandes marcas pelo valor de R$ 9,5 milhões cada uma. Além disso, a emissora tem três cotas com entregas digitais no valor total de R$ 50 milhões. Com isso, o canal deve faturar mais de R$ 90 milhões só com as publicidades durante o evento.

Vale destacar ainda que o show de Lady Gaga movimentará a economia do Rio de Janeiro por causa do grande volume de turistas na cidade. A prefeitura estima que o evento movimente cerca de R$ 600 milhões de reais na cidade. O evento deverá ter mais de um milhão de pessoas no público.

