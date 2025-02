O que aconteceu? Pedro Sampaio adia shows por motivo de saúde

O cantor Pedro Sampaio usou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, para anunciar que ficará fora do Carnaval 2025. Saiba o motivo

O cantor Pedro Sampaio usou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, para anunciar que ficará fora do Carnaval 2025. Após romper o ligamento do joelho, ele publicou um vídeo em seu perfil no Instagram explicando que a situação se agravou, o que o impede de se apresentar.

"Estou aqui para trazer para vocês uma notícia chata, mas inevitável. Vocês sabem que em janeiro tive uma lesão no joelho e realmente achei que seria possível concluir toda a minha agenda de shows. Estava sendo acompanhado por uma equipe médica, e a previsão era essa, de que eu seria capaz de fazer os shows com todos os cuidados e adaptações", iniciou ele.

Que completou: "Porém, mesmo tomando todos os cuidados possíveis e necessários, fiz novos exames agora e foi constatado um agravamento na minha lesão. Minha equipe médica decidiu antecipar a data da minha cirurgia e, infelizmente, toda a minha agenda de Carnaval desse ano terá que ser cancelada", disse.

Na sequência, ele garantiu que está bem. "Estou aqui pessoalmente falando isso para vocês em respeito ao meu público, aos contratantes e às marcas parceiras. Mas fiquem tranquilos, eu estou bem. Estou bem cuidado. Não é nenhuma lesão de outro mundo, mas não posso negligenciar a minha saúde", falou.

"Curtam esse Carnaval por mim, eu amo Carnaval. Curtam o dobro por mim. Já que não vai ter show do Pedro Sampaio no Carnaval, ouçam muito as músicas, e me deixem ainda mais feliz!", finalizou. Nos comentários, os internautas desejaram melhoras.

Como Pedro Sampaio rompeu o ligamento?

Segundo informações do portal Quem, o artista estava em cima de uma estrutura metálica com os dançarinos e deu um pulo para descer para um degrau mais baixo. Nesse momento, caiu deitado no chão e machucou o joelho.

Ele chegou a ser carregado para fora do palco com a ajuda dos dançarinos. Momentos depois, voltou, novamente com apoio dos bailarinos, para se sentar em uma cadeira e continuar com a apresentação. Com isso, terminou seu show com o joelho imobilizado. Após o acontecido, ele garantiu que estava bem e sua agenda de shows seguiria normal.

