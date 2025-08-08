O primeiro post de Arlindinho após a morte do pai, Arlindo Cruz

Filho de Arlindo Cruz, o cantor Arlindinho fez uma homenagem singela em seu primeiro post após a notícia da morte do pai

O cantor Arlindinho fez o primeiro post nas redes sociais após a notícia da morte do seu pai, o sambista Arlindo Cruz. Logo depois do falecimento ser divulgado publicamente nesta sexta-feira, 8, o filho compartilhou uma foto dos dois juntos e escreveu apenas: “Valeu”, junto com o emoji de um coração preto.

Nos comentários, os amigos famosos fizeram questão de apoiá-lo neste momento de luto. "Todo amor do mundo. Meus sentimentos pra vc e sua família linda e amada. Pra Sempre Arlindo e seus sambas lindos", disse Sabrina Sato. "Força meu irmão! Muita luz na jornada ao infinito desse guerreiro fantástico!", escreveu Lucio Mauro Filho. "Dos maiores artistas que esse país já viu. Que suas músicas sempre nos ilumine", afirmou Luis Lobianco. "Meus sentimentos a todos vocês", afirmou Ary Fontoura. "Meu coração é de vocês", comentou Luana Carvalho.

Arlindo Cruz morreu aos 66 anos após lutar por 7 anos contra as sequelas do AVC. Em seus últimos meses de vida, ele ficou internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Declaração da família de Arlindo Cruz

A família do cantor Arlindo Cruz confirmou a morte dele por meio de um comunicado nas redes sociais. O sambista faleceu aos 66 anos de idade nesta sexta-feira, 8, após viver por 8 anos com as sequelas do AVC.

No comunicado oficial, a família destacou a personalidade dele, seu talento para a música e sua fé como detalhes marcantes de sua trajetória em vida.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo", escreveram.