Números impressionantes de Luan Santana, que já tem 18 anos anos de carreira

Com 18 anos de carreira e muitos hits em sua trajetória, Luan Santana acumula números de sucesso. Confira quais são!
Publicado em 11/08/2025, às 18h29
Nesta segunda-feira, 11 de agosto, o cantor Luan Santana completou 18 anos de carreira. O artista carrega consigo uma extensa bagagem de prêmios e números impressionantes. Apenas em suas redes sociais, ele apresenta 37 milhões de seguidores no Instagram, 9,9 milhões no Spotify e 17 milhões no Facebook.
Luan Santana iniciou seu sucesso em 2009, com o hit “Meteoro”, do álbum “Tô de Cara", que tocava em vários lugares e animava diferentes públicos e continuou movimentando e alegrando a plateia até hoje. Atualmente, o astro acumula uma audiência de 10 milhões de ouvintes mensais e 118.755 adições a playlists, apenas no Spotify.
Apenas em 2025, o artista já reuniu recordes de vendas de ingressos para seus shows. As entradas para o show “The End - Luan City Festival” no Pacaembu, em São Paulo, foram esgotadas em quatro horas, quando 29 mil ingressos foram vendidos.
No Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, Luan também fez história com a “Tour Ao Vivo na Lua”, quando 11 mil ingressos foram vendidos em apenas seis horas. Na Arena da Baixada, em Curitiba, a gravação do DVD "Registro Histórico", que inclui a regravação de seus maiores sucessos, teve todas as suas datas esgotadas, com a venda de mais de 70 mil entradas.
Em agosto, o brasileiro também levou seu sucesso para Portugal, na Meo Arena, em Lisboa. A “Tour Ao Vivo na Lua” anunciou quatro datas no país, e que três delas esgotaram as vendas, e foram cedidos mais de 80 mil ingressos.
Também vale ressaltar que o artista já ganhou mais de 200 prêmios, como 11 vezes o Prêmio Multishow, 12 vezes Melhores do Ano (Globo), entre outros. Além disso, em 2014, foi eleito pela Forbes como uma das 30 personalidades mais influentes do Brasil e em 2022, Luan Santana se tornou o cantor mais ouvido em Portugal.
Luan Santana agradeceu aos seus fãs pelo sucesso e carinho que recebeu em sua carreira ao longo dos últimos 18 anos.
"Chegamos aos 18 anos de carreira. No plural mesmo porquê nada disso seria possível sem todos vocês que vibram com cada música, cada show, cada passo, acerto e conquista. Sou MUITO grato a todas as bençãos que Deus me concedeu nessa vida e ter a oportunidade de construir uma carreira sólida, de tanto tempo, e com ainda muito mais a alcançar pela frente, com certeza é uma das maiores e mais especiais. OBRIGADO!!!! São 18 anos e é só o começou viu?! BORA PRO MUNDO”, escreveu o artista em uma publicação em suas redes sociais.
