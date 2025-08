Ney Matogrosso: Saiba como ele celebrou o aniversário de 84 anos

Ney Matogrosso completa 84 anos de idade nesta sexta-feira, 1º de agosto, e comemora de um jeito fora do comum. Saiba o que ele fez

O cantor Ney Matogrosso completou 84 anos de vida nesta sexta-feira, 1º de agosto, e resolveu celebrar de um jeito diferente. O artista aproveitou a noite do seu aniversário para ir ao teatro.

Ele foi fotografado pelos paparazzi ao chegar ao teatro com seus amigos. Ney foi assistir à sessão da peça Prima Face, protagonizada por Débora Falabella, em um teatro na zona sul do Rio de Janeiro.

Para a ocasião, Matogrosso optou por um look despojado e confortável.

Recentemente, em entrevista ao Estadão, Ney Matogrosso contou sobre como é sua rotina. "Muito simples. Tomo sempre o mesmo café da manhã – uma salada de frutas, iogurte natural, chá e torrada com manteiga. Almoço e janto muito pouco. Gosto de levantar da mesa sabendo que poderia comer a mesma quantidade de novo, mas não como. Antes fazias uma hora de ginástica de segunda a sexta com o mesmo personal trainer, já tem 15 anos. Agora tenho feito de segunda a quinta, 45 minutos. Gosto de puxar ferro, mas não é para criar músculos. É para manter o tônus. Preciso manter os músculos firmes para aguentar o pique do palco", declarou.

Fatos marcantes da trajetória de Ney Matogrosso

1. Início com o grupo Secos & Molhados: Na década de 1970, Ney ganhou projeção nacional como vocalista do grupo Secos & Molhados. O álbum de estreia, lançado em 1973, vendeu mais de um milhão de cópias e trouxe sucessos como "Sangue Latino", "Rosa de Hiroshima" e "O Vira".

2. Carreira solo consolidada: Após deixar o grupo, Ney iniciou sua carreira solo com o álbum Água do Céu – Pássaro (1975). Ao longo dos anos, lançou 37 álbuns, incluindo "Homem com H" (1981), que se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira.

3. Estilo visual inovador: Conhecido por seus figurinos extravagantes e performances teatrais, Ney foi pioneiro na utilização da androginia como estética artística, influenciando gerações de artistas.

4. Reconhecimento internacional: Sua carreira transcendeu fronteiras, com apresentações em diversos países e reconhecimento por sua contribuição à música mundial.

5. Prêmios e homenagens: Recebeu o Prêmio da Música Brasileira em 2017, em reconhecimento à sua trajetória artística, e o Prêmio Grammy Latino de Excelência Musical em 2014.

6. Cinebiografia "Homem com H": Em 2025, estreou o filme "Homem com H", que retrata sua vida e carreira, com Jesuíta Barbosa no papel principal. O filme teve estreia mundial no Festival de Cinema Brasileiro de Paris.

7. Lançamento de livro: Em 2018, publicou sua autobiografia, Vira-Lata de Raça, compartilhando experiências pessoais e profissionais com seus fãs.

História de Ney Matogrosso

O cantor Ney Matogrosso surpreendeu ao contar a história de quando arrancou um pedaço da mão de um homem durante uma sessão de terapia. Em participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, ele disse que participou de uma terapia de alto-impacto baseada no método Fischer-Hoffman para romper com padrões emocionais.

Então, a terapeuta o levou para uma vivência para acessar sua raiva e eliminar o sentimento. "Ela me levou pro meio do mato. Na hora que eu estava deitadinho na natureza achando que ia ser acalentado, jogaram outro colchonete em cima de mim e dois homens pularam em cima. Fiquei tão furioso que arranquei um pedaço da mão do homem. E eles disseram pra mim: ‘É isso que você tem que liberar dentro de você!’. A fúria!", disse ele.

O artista ainda contou como se sentiu após a experiência. "As pessoas perguntavam pra mim do processo, eu tinha tremores. Passado o tempo eu fui entendendo, aquilo revolveu uma lama dentro de mim que nunca tinha sido tocada. Essas questões familiares veio tudo à flor da pele", declarou.

