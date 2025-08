Ney Matogrosso revela previsão de cartomante que se realizou

Ney Matogrosso conta que já ouviu a previsão de uma cartomante que acaba de se realizar em sua vida. Saiba qual é

O cantor Ney Matogrosso surpreendeu ao revelar que a previsão de uma cartomante se realizou. Em entrevista ao Jornal Estadão, ele comentou que a previsão se realizou na fase atual de sua vida.

Na conversa, o artista relembrou que, há muitos anos, uma cartomante disse que, quanto mais velho ele ficasse, mais ele teria trabalho e mais seria solicitado. Então, ele disse que se realizou: “É o que está acontecendo”.

Inclusive, Ney contou que passou a trabalhar muito mais depois do lançamento do filme Homem com H, que já teve mais de 700 mil espectadores nos cinemas. "Serginho Groisman me disse que o filme abriu um portal. Fui a três sessões do filme e vi pessoas chorando. Não era um público gay. As pessoas se identificaram comigo e passaram a sublimar no Ney do filme um desejo de liberdade e realização. Não posso mais sair. Fica todo mundo me cercando", disse ele, e completou: "Me chamam para tudo, tenho dado um duro danado. Faço porque quero, porque gosto, mas reclamo".

Rotina de Ney Matogrosso

Ainda na entrevista ao Estadão, Ney Matogrosso contou sobre como é sua rotina. "Muito simples. Tomo sempre o mesmo café da manhã – uma salada de frutas, iogurte natural, chá e torrada com manteiga. Almoço e janto muito pouco. Gosto de levantar da mesa sabendo que poderia comer a mesma quantidade de novo, mas não como. Antes fazias uma hora de ginástica de segunda a sexta com o mesmo personal trainer, já tem 15 anos. Agora tenho feito de segunda a quinta, 45 minutos. Gosto de puxar ferro, mas não é para criar músculos. É para manter o tônus. Preciso manter os músculos firmes para aguentar o pique do palco", declarou.

História de Ney Matogrosso

O cantor Ney Matogrosso surpreendeu ao contar a história de quando arrancou um pedaço da mão de um homem durante uma sessão de terapia. Em participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, ele disse que participou de uma terapia de alto-impacto baseada no método Fischer-Hoffman para romper com padrões emocionais.

Então, a terapeuta o levou para uma vivência para acessar sua raiva e eliminar o sentimento. "Ela me levou pro meio do mato. Na hora que eu estava deitadinho na natureza achando que ia ser acalentado, jogaram outro colchonete em cima de mim e dois homens pularam em cima. Fiquei tão furioso que arranquei um pedaço da mão do homem. E eles disseram pra mim: ‘É isso que você tem que liberar dentro de você!’. A fúria!", disse ele.

O artista ainda contou como se sentiu após a experiência. "As pessoas perguntavam pra mim do processo, eu tinha tremores. Passado o tempo eu fui entendendo, aquilo revolveu uma lama dentro de mim que nunca tinha sido tocada. Essas questões familiares veio tudo à flor da pele", declarou.

Leia também: Ney Matogrosso fala sobre não ter sido contaminado na epidemia de Aids