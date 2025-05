Ney Matogrosso arrancou pedaço da mãe de homem. Saiba a história

O cantor Ney Matogrosso conta a história de quando arrancou um pedaço da mão de um homem durante uma sessão de terapia

O cantor Ney Matogrosso surpreendeu ao contar a história de quando arrancou um pedaço da mão de um homem durante uma sessão de terapia. Em participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, ele disse que participou de uma terapia de alto-impacto baseada no método Fischer-Hoffman para romper com padrões emocionais.

Então, a terapeuta o levou para uma vivência para acessar sua raiva e eliminar o sentimento. "Ela me levou pro meio do mato. Na hora que eu estava deitadinho na natureza achando que ia ser acalentado, jogaram outro colchonete em cima de mim e dois homens pularam em cima. Fiquei tão furioso que arranquei um pedaço da mão do homem. E eles disseram pra mim: ‘É isso que você tem que liberar dentro de você!’. A fúria!", disse ele.

O artista ainda contou como se sentiu após a experiência. "As pessoas perguntavam pra mim do processo, eu tinha tremores. Passado o tempo eu fui entendendo, aquilo revolveu uma lama dentro de mim que nunca tinha sido tocada. Essas questões familiares veio tudo à flor da pele", declarou.

Mãe de Ney Matogrosso

O cantor Ney Matogrosso usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma foto inédita de sua mãe, Dona Beita Pereira, de 102 anos. A imagem publicada rendeu diversos comentários carinhosos dos fãs do artista.

Esbanjando simpatia, Dona Beita surge sorridente enquanto posa para a câmera. "Minha mãe com 102 anos!", escreveu Ney Matogrosso na legenda. Encantados com o clique raro, os admiradores do famoso celebraram a alegria e longevidade da matricarca.

"Isso sim é riqueza! Ter mãe viva", declarou uma internauta. "Eis a explicação para sua encantadora vitalidade, vem do berço, herança genética de sua mãe. Que Deus lhes abençoe!", disse outra. "É muita longevidade com qualidade de vida. Um caso a ser estudado e celebrado", falou uma terceira.