Neta de Preta Gil, Sol de Maria emociona ao cantar música da artista em festa

Neta única de Preta Gil, a pequena Sol de Maria cantou 'Sinais de Fogo' durante a festa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso; veja vídeo

A cerimônia de renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foi marcada por muitas emoções! Casados há 15 anos, os atores subiram ao altar pela segunda vez na tarde de sábado, 9, no rancho da família, em Membeca, interior do Rio de Janeiro.

Logo após a cerimônia, os convidados de Giovanna e Bruno aproveitaram um festão, com direito a dança e muita música. A pequena Sol de Maria, neta de Preta Gil (1974-2025), emocionou as pessoas presentes ao cantar 'Sinais de Fogo', grande hit da avó.

A herdeira de Francisco Gil, único filho da cantora, subiu ao palco junto com Carolina Dieckmmann e soltou a voz. Enquanto cantava a famosa música de Preta, Sol de Maria, de 9 anos, recebeu um abraço carinhoso da atriz.

Preta Gil faleceu aos 50 anos, no dia 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos, após uma longa batalha contra um câncer colorretal. O velório da cantora aconteceu no dia 25 do mesmo mês, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetei (@alfinetei)

Francisco Gil divide fotos raras de momento com a filha

O cantor Francisco Gil dividiu com o público alguns registros raros ao lado da filha, Sol de Maria, de 9 anos. A menina, que é a única neta de Preta Gil (1974-2025), é fruto do antigo relacionamento do herdeiro da artista com a modelo e atriz Laura Fernandez.

Nas imagens, Francisco e Sol aparecem sentados em meio a natureza enquanto o cantor toca violão. Em uma das fotos, o filho de Preta Gil e Otávio Muller foi clicado sorrindo ao cantar junto com a menina; confira os registros do cantor com a herdeira!

Leia também: Mãe de Preta Gil surge em momento especial ao lado de amigos da cantora