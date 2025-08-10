CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Neta de Preta Gil, Sol de Maria emociona ao cantar música da artista em festa
Música / Homenagem

Neta de Preta Gil, Sol de Maria emociona ao cantar música da artista em festa

Neta única de Preta Gil, a pequena Sol de Maria cantou 'Sinais de Fogo' durante a festa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso; veja vídeo

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 11h05

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Sol de Maria é a única neta de Preta Gil
Sol de Maria é a única neta de Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

A cerimônia de renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foi marcada por muitas emoções! Casados há 15 anos, os atores subiram ao altar pela segunda vez na tarde de sábado, 9, no rancho da família, em Membeca, interior do Rio de Janeiro.

Logo após a cerimônia, os convidados de Giovanna e Bruno aproveitaram um festão, com direito a dança e muita música. A pequena Sol de Maria, neta de Preta Gil (1974-2025), emocionou as pessoas presentes ao cantar 'Sinais de Fogo', grande hit da avó.

A herdeira de Francisco Gil, único filho da cantora, subiu ao palco junto com Carolina Dieckmmann e soltou a voz. Enquanto cantava a famosa música de Preta, Sol de Maria, de 9 anos, recebeu um abraço carinhoso da atriz.

Preta Gil faleceu aos 50 anos, no dia 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos, após uma longa batalha contra um câncer colorretal. O velório da cantora aconteceu no dia 25 do mesmo mês, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Francisco Gil divide fotos raras de momento com a filha

O cantor Francisco Gil dividiu com o público alguns registros raros ao lado da filha, Sol de Maria, de 9 anos. A menina, que é a única neta de Preta Gil (1974-2025), é fruto do antigo relacionamento do herdeiro da artista com a modelo e atriz Laura Fernandez.

Nas imagens, Francisco e Sol aparecem sentados em meio a natureza enquanto o cantor toca violão. Em uma das fotos, o filho de Preta Gil e Otávio Muller foi clicado sorrindo ao cantar junto com a menina; confira os registros do cantor com a herdeira!

Leia também: Mãe de Preta Gil surge em momento especial ao lado de amigos da cantora

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

preta gilSol de Marianeta de Preta Gilcarolina dieckmmann
Preta Gil Preta Gil  Carolina Dieckmann Carolina Dieckmann  

Leia também

Luto

Famosos dão o último adeus a Arlindo Cruz - Fotos: Roberto Filho / Brazil News

Famosos dão o último adeus a Arlindo Cruz em velório no Rio de Janeiro

Despedida

Arlindo Cruz - Foto: Divulgação / TV Globo

Velório de Arlindo Cruz: Cantor deixou orientações do que gostaria em sua despedida

Luto

Viúva e filhos de Arlindo Cruz se despedem do cantor - Fotos: Roberto Filho / Brazil News

Arlindo Cruz: Familiares e amigos se despedem do cantor em velório no Rio

Luto

Arlindinho e Arlindo Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

Filho de Arlindo Cruz se emociona ao falar sobre o pai: 'Não está mais sofrendo'

Despedida

Arlindo Cruz - Foto: TV Globo / Alex Carvalho

Arlindo Cruz: Saiba o que é o gurufim, formato escolhido para o velório do cantor

Família

Francisco Gil com a filha, Sol de Maria - Foto: Reprodução / Instagram

Francisco Gil divide fotos raras de momento com a filha, Sol de Maria

Últimas notícias

Adriana Ibba é mãe da menina LizMãe da menina Liz reflete o sobre luto um ano após trágico acidente da Voepass
O cantor Ozzy OsbourneMédica explica termos do atestado de óbito de Ozzy Osbourne: 'Agrava a situação'
Silvia Abravanel e Silvio SantosSilvia Abravanel desabafa em primeiro Dia dos Pais sem Silvio Santos: 'Difícil'
Rodrigo FaroRodrigo Faro na Dança dos Famosos: Saiba qual é a previsão das cartas
A apresentadora Cissa Guimarães durante o programa especial do Sem Censura, em homenagem a Arlindo Cruz'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães
A cantora Ivete SangaloMédica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'
Virginia e Zé Felipe são pais de três criançasZé Felipe ganha declaração especial da ex-esposa, Virginia: 'Sempre'
Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José LeonardoZé Felipe fala sobre a paternidade: 'Amadureci por causa dos meus filhos'
Sol de Maria é a única neta de Preta GilNeta de Preta Gil, Sol de Maria emociona ao cantar música da artista em festa
Léo Magalhães com sua famíliaLéo Magalhães revela como é ser pai de cinco e viver momentos únicos com os filhos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade