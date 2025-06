Nattan toma decisão radical por causa de Rafa Kalimann

Apaixonado e prestes a se tornar pai, o cantor Nattan toma decisão radical sobre sua vida pessoal por causa do namoro com Rafa Kalimann

O cantor Nattan tomou uma decisão radical sobre sua vida pessoal por causa do namoro com Rafa Kalimann. Os dois anunciaram que vão ser pais de uma menina e ele resolveu mudar sua rotina em prol da família.

O artista contou que resolveu mudar de cidade e vender sua mansão dos sonhos para viver o seu amor. Ele morava em Fortaleza, no Ceará, em uma casa luxuosa que construiu há algum tempo. Agora, ele decidiu se mudar para São Paulo com a intenção de ficar perto da namorada e da filha .

"Eu passei dois anos construindo tudo, era a casa dos meus sonhos, fiz do meu jeito. E aí cheguei pra Rafa: 'vamos morar juntos?' e ela disse: 'vamos'", disse ele, que ainda relembrou sua reação ao descobrir que iria mudar de cidade. "Meu Deus, minha casa! O que eu vou fazer? Coloquei pra vender. É escolha. Sou muito de viver".

Relembre o anúncio da gravidez

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan vão ser pais! No dia 3 de junho de 2025, eles deram a notícia para os fãs em um post conjunto e emocionante.

Rafa mostrou o vídeo de quando contou para Nattan que está esperando o primeiro filho deles. Nas imagens, os dois apareceram em um quarto e ela leu uma carta como se fosse o bebê falando com o pai. “Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro com isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia a parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai”, disse ela.

Em choque e muito feliz, Nattan disse: “Esse é o momento mais feliz da minha vida. Meu deus, a gente vai ter um filho”.

