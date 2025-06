Nando Reis expõe 'treta' com Roberto Carlos: ‘Detestou'

Nando Reis relembra momento inusitado que viveu ao citar Roberto Carlos em projeto e qual foi a reação do ídolo

O cantor Nando Reis contou uma história do seu passado envolvendo o cantor Roberto Carlos. Ele relembrou quando lançou o álbum ‘Não Sou Nenhum Roberto, Mas Às Vezes Chego Perto’. Porém, ele contou que o cantor veterano não gostou muito do projeto.

"Ele detestou. Achou que era desrespeitoso, mas ao contrário: eu tenho os meus santos, as minhas santas. Eu não creio em Deus, mas creio em Jesus Cristo. Sou louco por Jesus Cristo, desde criança. E aí fica estranho né? Não creio em Deus, mas creio em Jesus… Não quero que ninguém leve a mal, por favor", disse ele.

E completou: "Eu gravei e deu esse problema com Nossa Senhora, mas ainda assim eu adoro o trabalho do Roberto, tanto que fiz um disco homenageando o trabalho dele, não só o incrível compositor, mas o artista. A maneira como Roberto Carlos concedeu seu trabalho, sempre me deixou impressionado. Resolvi gravar esse disco com algumas canções, muitas religiosas, mas ele pediu que eu não cantasse Nossa Senhora, então tiramos e não está mais no disco".

Nando Reis e Marisa Monte

O cantor Nando Reisabriu o jogo sobre sua relação com ex-namorada, a cantora Marisa Monte, com quem se relacionou nos anos 90. Em entrevista ao jornal Extra nesta quinta-feira, 28, ele contou que o segredo para manter a amizade é "não perder a admiração".

"As relações vão encontrando outras formas ao longo do tempo. É como no caso dos Titãs, por exemplo. Antes, nos víamos todos os dias, depois ficamos anos sem nos encontrarmos. Até que tem o momento que a gente se reencontra e tudo acontece", iniciou ele.

Que complementou: "Essa é uma característica da amizade: não perder a admiração. No caso da Marisa, também é assim. E muito vem da maneira que conduzimos, o que fez com que nossa relação também virasse um emblema por sermos muito parceiros".

Leia também: Marisa Monte faz rara aparição em público com a filha caçula