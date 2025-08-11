Namorado de Sandy revela como anda o relacionamento deles

Em rara entrevista sobre seu namoro com Sandy, o médico Pedro Andrade fala sobre a escolha de manter o relacionamento discreto e longe da mídia
Namorado da cantora Sandy, o médico Pedro Andrade concedeu uma rara entrevista sobre seu relacionamento com a artista. Ele contou sobre como anda o namoro e defendeu a escolha do casal de ter uma relação discreta e longe da mídia.
Em conversa com o repórter Rodrigo Assis, do Link Podcast, Pedro foi questionado sobre como anda o relacionamento e tentou despistar, mas elogiou a amada. “Tem que perguntar para ela. A gente está bem. Ela é incrível”, contou.
Logo depois, ele falou sobre a decisão de resguardar o relacionamento. "É melhor assim. Falar o mínimo possível. Quando a gente guarda bem, nada de ruim acontece”, afirmou.
No último final de semana, Pedro e Sandy foram ao show do irmão dela, o cantor e músico Junior, em São Paulo. Os dois foram vistos pelos fãs no camarote. Recentemente, Sandy apareceu em uma foto com sua nova sogra, Maria Helena Carone Gomes, que é a mãe do médico Pedro Andrade. A irmã de Pedro, Moriza Andrade, mostrou uma foto de como foi a comemoração do aniversário da mãe em um vinhedo no interior. Na foto, ela mostrou a mãe com as amigas e Sandy, que surgiu ao fundo da imagem. Veja a imagem aqui.
A cantora Sandy assumiu o namoro com o médico Pedro Andrade em maio de 2025. Eles foram fotografados pelos paparazzi ao irem em uma sessão da peça O Céu da Língua, de Gregório Duvivier, em São Paulo. Eles chegaram ao local juntos e foram vistos de mãos dadas. A estrela chamou a atenção com um look vermelho enquanto o amado usava um modelito preto básico.
Vale lembrar que os rumores sobre o novo relacionamento de Sandy começaram em meados de 2024. Porém, os dois não se pronunciaram oficialmente sobre o romance até o momento. Fotos deles juntos em viagens e até no carnaval circularam pela internet nos últimos meses, mas eles sempre discretos com o relacionamento e ainda não compartilharam fotos juntos nas redes sociais.
Recentemente, a cantora até comentou sobre as especulações envolvendo o médico. Ela manteve o seu lado discreto e contou que fica surpresa com a especulação sobre sua vida fora dos palcos. “Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é muito grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, disse ela no site Quem.
Pedro Andrade é médico formado pela Universidade de São Paulo e faz o doutorado em Genômica na USP. Além disso, ele tem pós-graduação em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva. Com tudo isso em seu currículo, o profissional atende seus pacientes em um consultório em São Paulo.
Em 2024, a consulta com Pedro Andrade gira em torno de R$ 3.500 e a agenda estava lotada por meses. A intenção do tratamento oferecido por ele é ter uma visão ampla da vida do paciente, incluindo a saúde física, mental e emocional.
