CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Namorado de Sandy revela como anda o relacionamento deles
Música / Amor

Namorado de Sandy revela como anda o relacionamento deles

Em rara entrevista sobre seu namoro com Sandy, o médico Pedro Andrade fala sobre a escolha de manter o relacionamento discreto e longe da mídia

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 18h08

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Pedro Andrade e Sandy
Pedro Andrade e Sandy - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Namorado da cantora Sandy, o médico Pedro Andrade concedeu uma rara entrevista sobre seu relacionamento com a artista. Ele contou sobre como anda o namoro e defendeu a escolha do casal de ter uma relação discreta e longe da mídia.

Em conversa com o repórter Rodrigo Assis, do Link Podcast, Pedro foi questionado sobre como anda o relacionamento e tentou despistar, mas elogiou a amada. “Tem que perguntar para ela. A gente está bem. Ela é incrível”, contou.

Logo depois, ele falou sobre a decisão de resguardar o relacionamento. "É melhor assim. Falar o mínimo possível. Quando a gente guarda bem, nada de ruim acontece”, afirmou.

No último final de semana, Pedro e Sandy foram ao show do irmão dela, o cantor e músico Junior, em São Paulo. Os dois foram vistos pelos fãs no camarote. Recentemente, Sandy apareceu em uma foto com sua nova sogra, Maria Helena Carone Gomes, que é a mãe do médico Pedro Andrade. A irmã de Pedro, Moriza Andrade, mostrou uma foto de como foi a comemoração do aniversário da mãe em um vinhedo no interior. Na foto, ela mostrou a mãe com as amigas e Sandy, que surgiu ao fundo da imagem. Veja a imagem aqui

Eles assumiram o namoro em maio

A cantora Sandy assumiu o namoro com o médico Pedro Andrade em maio de 2025. Eles foram fotografados pelos paparazzi ao irem em uma sessão da peça O Céu da Língua, de Gregório Duvivier, em São Paulo. Eles chegaram ao local juntos e foram vistos de mãos dadas. A estrela chamou a atenção com um look vermelho enquanto o amado usava um modelito preto básico.

Vale lembrar que os rumores sobre o novo relacionamento de Sandy começaram em meados de 2024. Porém, os dois não se pronunciaram oficialmente sobre o romance até o momento. Fotos deles juntos em viagens e até no carnaval circularam pela internet nos últimos meses, mas eles sempre discretos com o relacionamento e ainda não compartilharam fotos juntos nas redes sociais.

Recentemente, a cantora até comentou sobre as especulações envolvendo o médico. Ela manteve o seu lado discreto e contou que fica surpresa com a especulação sobre sua vida fora dos palcos. “Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é muito grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, disse ela no site Quem. 

Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Leia também: Sandy faz comentário após Junior revelar doença da filha caçula

Quem é Pedro Andrade?

Pedro Andrade é médico formado pela Universidade de São Paulo e faz o doutorado em Genômica na USP. Além disso, ele tem pós-graduação em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva. Com tudo isso em seu currículo, o profissional atende seus pacientes em um consultório em São Paulo.

Em 2024, a consulta com Pedro Andrade gira em torno de R$ 3.500 e a agenda estava lotada por meses. A intenção do tratamento oferecido por ele é ter uma visão ampla da vida do paciente, incluindo a saúde física, mental e emocional.

Leia também: Quem é a nova sogra de Sandy? Conheça a mãe do affair da cantora

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

SandynamoradoPedro Andrade
Sandy Sandy   

Leia também

Parabéns!

Luan Santana - Foto: Divulgação

Números impressionantes de Luan Santana, que já tem 18 anos anos de carreira

Luto

Torcedor e Ronald Valença - Foto: Reprodução / Instagram

Morre filho do vocalista da Banda Alma Gêmea. Ele tinha 27 anos

Luto

Luna Alves - Foto: Reprodução/Instagram

Cantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web

Relacionamento

Roberta Miranda - Foto: Reprodução / Instagram

Saiba como Roberta Miranda conheceu o namorado 44 anos mais novo

Luto

Arlindo Cruz ganhou homenagem do filho Kauan Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Filho que Arlindo Cruz teve fora do casamento se despede do pai: ‘Deu tempo’

Amor

Arlindo Cruz e Babi Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

As 5 perguntas fundamentais que Arlindo Cruz fez para Babi Cruz antes do namoro

Últimas notícias

Kylie Jenner e Timothée ChalametPost de Timothée Chalamet alimenta rumores sobre término com Kylie Jenner
Bruna Biancardi mostra Neymar com as filhasBruna Biancardi mostra clique fofo de Neymar com as filhas, Mavie e Mel
Torcedor e Ronald ValençaMorre filho do vocalista da Banda Alma Gêmea. Ele tinha 27 anos
Luna AlvesCantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web
Patrícia PoetaPatrícia Poeta revela que já sofreu um aborto
Zé FelipeTarólogo prevê problema de saúde e virada na vida de Zé Felipe: 'Precisa tomar cuidado'
O médico explicou mais detalhes da crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da GloboMédico analisa crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Dança dos Famosos: 'Gatilhos'
Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexigaMédico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
Guilherme Fontes passou por cirurgiaGuilherme Fontes passa por cirurgia e revela qual é o seu estado de saúde
Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Estela entra em pânico após Anabela perder a audição
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade