Namorado de Anitta reaparece em público ao prestigiar a amada

O novo namorado da cantora Anitta foi fotografado nos bastidores de evento com a amada no Rio de Janeiro

A cantora Anitta contou com a companhia do seu novo namorado, o empresário Ian Bortolanza, em um evento profissional. Nesta terça-feira, 16, ela participou de uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro e o amado dela foi fotografado no local do evento.

Ian foi fotografado pelos paparazzi enquanto circulava pelo espaço falando ao celular. O rapaz é discreto e quase não faz aparições públicas.

O início do romance

O primeiro flagra público aconteceu no Carnaval deste ano, no camarote da Marquês de Sapucaí, no Rio, quando Anitta e Ian trocaram beijos e demonstraram muita sintonia. O encontro causou burburinho e marcou o começo da visibilidade do casal nas redes.

Em 1º de julho, surgiram rumores sobre o fim do relacionamento depois que Anitta deixou de seguir Ian. No entanto, segundo seu assessor, “Anitta não terminou com Ian Bortolanza“.

Para acabar com os boatos, Anitta publicou no mesmo dia uma série de fotos em Roma ao lado de Ian, da família e de amigos, com a legenda “A vida ultimamente“. A legenda reforçou que o romance continua firme.

Quem é Ian Bortolanza

Natural de Florianópolis, Ian atua no setor esportivo e é sócio de duas empresas na área. Além disso, coordena a produção de um podcast sobre lutas e pratica Muay Thai, esporte que acompanha de perto. Antes, trabalhou na distribuidora de produtos médicos da família, também localizada na capital catarinense.

Apesar do envolvimento com o mundo das artes marciais, amigos próximos destacam que o que mais chamou a atenção de Anitta foi a forma discreta como Ian lida com a relação. O empresário evita os holofotes e prefere manter a vida pessoal longe de exposições desnecessárias.

Com o avanço do relacionamento e a boa relação estabelecida com a família, crescem as especulações sobre um possível noivado. Apesar dos rumores, Anitta e Ian ainda não confirmaram planos de casamento.

