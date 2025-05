Músico sertanejo de 31 anos morre em acidente na madrugada

Luto na música sertaneja! O músico Luís Sabater morreu aos 31 anos de idade na quarta-feira, 30, e os detalhes são revelados

O músico sertanejo Luís Sabater, que era violonista e produtor musical, morreu aos 31 anos de idade na madrugada de quarta-feira, 30. De acordo com o site G1, ele faleceu em decorrência de um acidente de trânsito na BR-277, em Curitiba, Paraná.

O carro dele colidiu com outro veículo na rodovia e acertou a mureta na divisa das pistas. Na sequência, o veículo capotou. O músico não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro motorista não se machucou no acidente.

A morte dele foi lamentada pela rede de TV RPC, que teve a participação do artista em um programa no início do mês. “Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do músico Luis Sabater, ocorrido num acidente automobilístico na madrugada desta quarta-feira. Ontem ele participou, até por volta de 22h40, de uma gravação especial para o nosso programa Paraná Sertanejo. Luis já havia participado da estreia da temporada do Paraná Sertanejo que foi ao ar no dia 12 de abril. Nossos sentimentos à família de Luis neste momento tão difícil", informou a área de comunicação da emissora.

Quem era Luís Sabater?

O músico Luís Sabater fazia apresentações ao vivo em sua cidade no Paraná e também participava de projetos de outros artistas. Nas redes sociais, ele tinha 4 mil seguidores e compartilhava vídeos de suas performances musicais.

Um dos parceiros dele na carreira foi o cantor Rafa Maya, que lamentou a morte do amigo em um post nas redes sociais. “Com profundo pesar, expressamos nossos mais sinceros sentimentos à família. Perdemos um grande amigo e companheiro de estrada. Agradecemos por tantos ensinamentos deixados e por ter compartilhado seu talento conosco. Que sua luz continue a brilhar onde estiver. Até breve, amigo", disse ele.

