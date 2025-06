Murilo Huff: Saiba quais são as conquistas financeiras do cantor

Murilo Huff construiu uma carreira de sucesso e conquistou itens valiosos com seu dinheiro. Saiba qual é o patrimônio dele

O cantor Murilo Huff viu o seu nome dominar as manchetes na internet nesta semana após vazar que ele entrou com um processo na justiça para pedir a guarda unilateral do filho, Léo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça (1995-2021). Com isso, os detalhes sobre a vida dele vieram à tona, inclusive suas conquistas financeiras.

O artista possui 10 anos de carreira e consolidou o seu nome no universo sertanejo. Com isso, ele teve conquistas luxuosas ao longo do tempo com seu próprio suor. De acordo com o jornal Extra, Huff cobra uma média de R$ 450 mil para fazer cada show, sendo que o valor pode chegar a R$ 600 mil de acordo com a logística da equipe. Atualmente, ele faz uma média de 15 shows por mês.

Logo no início do sucesso, o artista comprou seu ônibus de viagem para os trajetos entre os shows. Tempos depois, ele começou a andar de jatinho particular, que era avaliado em R$ 30 milhões.

Além disso, Murilo Huff faz seu dinheiro no agronegócio. Ele é dono de uma vaca que custa R$ 2 milhões, que ele comprou em um leilão. Além disso, ele possui outros animais de elite, que são valorizados para a reprodução de gado de raça.

Os gastos de Murilo Huff com o filho

O cantor Murilo Huff foi surpreendido com a acusação feita por Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995-2021), sobre não pagar pensão para o filho, Léo, de 5 anos. Então, ele decidiu se pronunciar publicamente.

Na noite desta terça-feira, 24, Huff compartilhou os valores de tudo o que gasta com o filho por mês. Ele informou que é responsável por pagar a mensalidade escolar, o plano de saúde, as consultas com a psicóloga, a babá e o tratamento para a diabetes do menino, além de outros tipos de consultas particulares e também a aula de música. O artista contou que o valor total é de mais de R$ 15 mil.

"São tantas mentiras que fica até difícil responder todas. É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar, a mentira vira verdade. Então, vamos lá: Escola (2.6k por mês); Plano de saúde (1.2k por mês); Psicóloga (média de 2.8k por mês); Babá/enfermeira (5k por mês); Tratamento para diabetes (média de 4k por mês). Mais consultas médicas em casa. Mais aula de bateria em casa. Mais de 15 mil por mês apenas com custos fixos básicos pagos por mim", disse ele.

E completou: "Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai. Só estou postando para me defender da acusação mentirosa de que não pago nada, e mostrar o quanto estão inventando mentiras para me descredibilizar. Não estou aqui para atacar ninguém, mas não posso permitir falarem tantas mentiras a meu respeito".

