Murilo Huff exibe a alegria do filho, Léo, em dia na piscina

Após conseguir a guarda provisória do filho, Murilo Huff mostra Léo brincando na piscina com um amiguinho nesta quarta-feira, 2

O cantor Murilo Huff compartilhou um momento de diversão com seu filho, Léo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça (1995-2021), nesta quarta-feira, 2. O artista registrou a alegria do filho ao brincar na piscina da mansão da família junto com um amiguinho.

Nas imagens, Léo esbanjou sorrisos ao brincar na água durante o dia ensolarado.

Léo se mudou para a casa do pai nesta semana após Murilo e Dona Ruth se encontrarem em uma audiência de conciliação na justiça de Goiânia.

Léo, filho de Murilo Huff e Marília Mendonça - Foto: Reprodução / Instagram

O processo de guarda de Léo

Desde a morte de Marília Mendonça, a guarda de Léo vinha sendo compartilhada entre o pai, Murilo Huff, e a avó materna, Dona Ruth. A residência principal do menino sempre foi a mansão onde morava com a mãe, atualmente ocupada pela avó, enquanto as visitas ao pai aconteciam com frequência. No entanto, Murilo agora busca alterar esse arranjo.

Em junho de 2025, Huff protocolou um pedido na justiça para ter a guarda unilateral do filho. Nesta semana, ele e Ruth se encontraram em uma audiência de conciliação, na qual a justiça determinou a guarda provisória de Léo para o pai e o processo segue em andamento. Com isso, Léo passou a ter como casa de referência o lar do pai. Por enquanto, o caso está em segredo de justiça.

Dona Ruth recorda lembrancinhas do neto

Mãe de Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth surpreendeu ao mostrar recordações que guarda a vida do neto, Léo, de 5 anos. Horas depois de ir a um fórum de Goiânia para uma audiência de conciliação com Murilo Huff, ela compartilhou suas memórias nas redes sociais.

Dona Ruth exibiu um story no Instagram com imagens de itens de lembranças que guardou do neto até hoje. Ela exibiu os sapatos de bebê do menino, as fotos dele pequenininho e também o restante do cordão umbilical que caiu do umbigo do garoto.

O post dela foi feito na noite desta segunda-feira, 30, mesmo dia em que foi ao Fórum Cível de Goiânia para uma audiência de conciliação contra Murilo Huff. Os dois foram chamados por causa do processo que o cantor abriu contra a ex-sogra. Ele pede a guarda unilateral do filho. Hoje em dia, a guarda de Léo é compartilhada entre o pai e a avó materna.