Música / Homenagens

Mumuzinho chora em gravação de homenagem a Arlindo Cruz

Ao gravar 'Arlindo Luz', música em homenagem ao sambista Arlindo Cruz, o cantor Mumuzinho se emociona ao se lembrar do amigo

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Publicado em 08/08/2025, às 18h15

Mumuzinho e Arlindo Cruz
Mumuzinho e Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Mumuzinho homenageou o sambista e amigo Arlindo Cruz, e lançou um novo single na última terça-feira, 5, chamado “Arlindo Luz”. O título da música faz referência a como Mumuzinho definiu o cantor de 66 anos. O artista relatou ter se comovido ao longo das gravações do clipe de seu lançamento.

Eu me emocionei e chorei gravando a música. Lembrei dos momentos em que ele ia ao meu camarim, batia papo, dava risada... Arlindo sempre foi gigante, mas simples e solícito. Mente aberta, sem preconceitos, com coração aberto para todos os gêneros, raças e etnias”, desabafou Mumuzinho.

Os cantores se conheceram nos bastidores de um programa da Rede Globo, chamado Esquenta, e ali criaram uma relação de amizade e admiração. “Os momentos mais marcantes que vivi com ele foram no 'Esquenta'. Ficávamos horas juntos, imagina o que não aprendi e o que não escutei de ensinamento? Ele me aconselhava a cantar o que eu quisesse. Pra eu não ficar só no pagode, mas misturar rap, samba...”, compartilhou ele.

Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, disse ter se emocionado quando soube da homenagem do cantor, e se alegrou por terem pessoas que sempre estiveram ao lado dele. “Meu pai é uma inspiração. É bacana e legítima essa homenagem vinda de quem sempre esteve ao lado dele. A nossa família fica com o coração feliz”, comentou o filho mais velho do sambista homenageado.

A homenagem foi feita no momento certo

Arlindo Cruz faleceu nesta sexta-feira, 8, por complicações após um AVC. A família do artista publicou uma nota de falecimento nas redes sociais do artista e destacaram que o compositor será lembrado por sua personalidade. Felizmente, o artista conseguiu presenciar e prestigiar a homenagem feita por Mumuzinho, “Arlindo Luz”.

O cantor contou que, antes de Arlindo falecer, sentia uma grande vontade de homenageá-lo, principalmente por ser um artista que sempre esteve presente na vida do ex-apresentador. “Arlindo sempre esteve presente na minha vida pelo fato de sempre ser uma grande referência como compositor de letras que se eternizam. Já tive a honra de gravar em 2013 com esse gênio da canção. Faz muito tempo que eu queria registrar uma homenagem”, disse Mumuzinho.

