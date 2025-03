Morre Klaus Hee, ex-integrante do Grupo Dominó, aos 50 anos

O cantor Klaus Hee, ex-Dominó e ex-assistente do programa 'Passa ou Repassa', faleceu na terça-feira, 4, após lutar contra um câncer

O cantor Klaus Hee, ex-integrante da banda Dominó, faleceu na última terça-feira, 4, aos 50 anos de idade. A morte do artista foi confirmada pelo produtor musical Ricky Colavitto através das redes sociais.

"Após uma batalha contra um câncer, o ex-Dominó Klaus Hee descansou. Fizemos vários eventos juntos e tive a oportunidade de gravar com ele. Meu sentimentos a todos familiares e amigos. Descanse em paz!", escreveu Colavitto em uma publicação em seu perfil.

Klaus realizou uma cirurgia em abril de 2023 para retirada de um tumor maligno no intestino. Em junho de 2024, o cantor foi submetido a uma nova intervenção cirúrgica para corrigir um espaço no intestino após a retirada do tumor do órgão.

Em novembro do mesmo ano, Klaus Hee revelou que foi diagnosticado com metástase no tórax e, com isso, uma nova etapa do tratamento contra o câncer havia começado.

O velório de Klaus Hee iniciou na noite de terça-feira, 4, e o sepultamento está previsto para ser ocorrer às 11h, na manhã desta quarta-feira, 5, no Cemitério Gethsêmani, no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo.

A carreira de Klaus Hee

Klaus Alexandre Hee Lopes Fernandes, mais conhecido como Klaus Hee, iniciou sua carreira no meio artístico como modelo. Suas primeiras oportunidades na TV aconteceram na década de 1990, onde trabalhou como assistente de palco do 'Passa ou Repassa', além de integrar o elenco do humorístico 'A Praça é Nossa', ambos programas do SBT.

O artista fez sucesso como membro da boy band Dominó entre 2000 e 2002. Longe da mídia, Klaus Hee cursou a faculdade de Educação Física.

