Morre filho do vocalista da Banda Alma Gêmea. Ele tinha 27 anos

Banda Alma Gêmea fala pela primeira vez sobre a morte inesperada de Ronald Valença, filho do vocalista Torcedor, aos 27 anos de idade

O vocalista Torcedor, da Banda Alma Gêmea, está de luto pela morte do seu filho, o cantor Ronald Valença. O rapaz morreu aos 27 anos na manhã desta segunda-feira, 11.

De acordo com o site G1, o rapaz passou mal ao descer do carro na porta de casa e morreu. Por enquanto, a causa da morte não foi revelada.

A morte dele foi confirmada pela equipe da Banda Alma Gêmea em um comunicado nas redes sociais. “É com imensa tristeza e profunda dor que comunicamos o falecimento de Ronald, amado filho de nosso querido Torcedor (vocalista da Banda Alma Gêmea). Ronald nos deixou de forma inesperada nesta segunda-feira, 11, deixando um legado de talento, carisma e alegria, que marcou todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Neste momento de luto, nos solidarizamos com Torcedor, familiares e amigos, pedindo a Deus que conforte seus corações e lhes conceda força para atravessar esta perda irreparável. Que as boas lembranças e o amor vivido sejam sempre luz e inspiração. Nossas orações estando com a família”, informaram.

E completaram: "Hoje a gente se despede de um jovem que carregava alegria no olhar e sonhos no coração. Ronald Torcedor, filho querido de Torcedor, vocalista da Banda Alma Gêmea, nos deixou de forma repentina e deixou também um silêncio difícil de explicar. É impossível encontrar palavras que diminuam a dor, mas fica o amor, as lembranças e tudo de bom que ele espalhou por onde passou".

Ronald deixou duas filhas e a esposa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BANDA ALMA GÊMEA (@bandaalmagemeaoficial)

A morte de Kelly Mack

A atriz Kelley Mack, que atuou na série The Walking Dead, morreu aos 33 anos de idade após lutar contra o câncer. Depois da notícia triste sobre sua morte, um detalhe sobre seus últimos meses de vida vieram à tona.

De acordo com o site TMZ, a morte dela foi uma grande surpresa para os amigos e familiares. Isso porque, poucos meses antes, ela teve uma grande melhora em sua saúde. A publicação contou que ela estava se sentindo melhor após o tratamento contra o glioma, que é um câncer no sistema nervoso.

Ela teve uma boa recuperação depois do tratamento e ela até voltou a trabalhar. Mesmo usando uma cadeira de rodas, ela gravou dublagens em um estúdio apenas um mês antes de sua morte. “Ninguém esperava sua morte”, disse um familiar.

Porém, em julho, a artista contou sua equipe que precisava fazer uma pausa na carreira e seu quadro de saúde piorou rapidamente. A doença se espalhou por seu corpo e ela morreu em pouco tempo.

A morte de Kelley Mack aconteceu no dia 2 de agosto. Ela foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2025, ao sentir dores na lombar e nas pernas. O funeral dela acontecera em 16 de agosto em Ohio.

Morte de ex-participante do MasterChef

A influenciadora digital Yanin Campos, que é ex-participante do MasterChef México, morreu aos 38 anos de idade. A morte dela foi confirmada por um irmão e aconteceu por causa de um acidente de carro, de acordo com o site TMZ.

O jornal mexicano El Financiero informou que o acidente aconteceu em Chihuahua, no México, no sábado. O acidente foi às 6h da manhã, quando o carro dela bateu em outro veículo que estava estacionado.

Yanin chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu e morreu dois dias depois. Por enquanto, o caso segue em investigação para que as autoridades entendam o motivo da colisão dos veículos.

Yanin ficou conhecida por ter participado do reality culinário MasterChef México em 2018, no qual ficou em 6º lugar.

Leia também: Cantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web