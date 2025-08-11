CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Morre filho do vocalista da Banda Alma Gêmea. Ele tinha 27 anos
Música / Luto

Morre filho do vocalista da Banda Alma Gêmea. Ele tinha 27 anos

Banda Alma Gêmea fala pela primeira vez sobre a morte inesperada de Ronald Valença, filho do vocalista Torcedor, aos 27 anos de idade

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 17h29

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Torcedor e Ronald Valença
Torcedor e Ronald Valença - Foto: Reprodução / Instagram

O vocalista Torcedor, da Banda Alma Gêmea, está de luto pela morte do seu filho, o cantor Ronald Valença. O rapaz morreu aos 27 anos na manhã desta segunda-feira, 11.

De acordo com o site G1, o rapaz passou mal ao descer do carro na porta de casa e morreu. Por enquanto, a causa da morte não foi revelada.

A morte dele foi confirmada pela equipe da Banda Alma Gêmea em um comunicado nas redes sociais. “É com imensa tristeza e profunda dor que comunicamos o falecimento de Ronald, amado filho de nosso querido Torcedor (vocalista da Banda Alma Gêmea). Ronald nos deixou de forma inesperada nesta segunda-feira, 11, deixando um legado de talento, carisma e alegria, que marcou todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Neste momento de luto, nos solidarizamos com Torcedor, familiares e amigos, pedindo a Deus que conforte seus corações e lhes conceda força para atravessar esta perda irreparável. Que as boas lembranças e o amor vivido sejam sempre luz e inspiração. Nossas orações estando com a família”, informaram.

E completaram: "Hoje a gente se despede de um jovem que carregava alegria no olhar e sonhos no coração. Ronald Torcedor, filho querido de Torcedor, vocalista da Banda Alma Gêmea, nos deixou de forma repentina e deixou também um silêncio difícil de explicar. É impossível encontrar palavras que diminuam a dor, mas fica o amor, as lembranças e tudo de bom que ele espalhou por onde passou". 

Ronald deixou duas filhas e a esposa.

A morte de Kelly Mack

A atriz Kelley Mack, que atuou na série The Walking Dead, morreu aos 33 anos de idade após lutar contra o câncer. Depois da notícia triste sobre sua morte, um detalhe sobre seus últimos meses de vida vieram à tona.

De acordo com o site TMZ, a morte dela foi uma grande surpresa para os amigos e familiares. Isso porque, poucos meses antes, ela teve uma grande melhora em sua saúde. A publicação contou que ela estava se sentindo melhor após o tratamento contra o glioma, que é um câncer no sistema nervoso.

Ela teve uma boa recuperação depois do tratamento e ela até voltou a trabalhar. Mesmo usando uma cadeira de rodas, ela gravou dublagens em um estúdio apenas um mês antes de sua morte. “Ninguém esperava sua morte”, disse um familiar.

Porém, em julho, a artista contou sua equipe que precisava fazer uma pausa na carreira e seu quadro de saúde piorou rapidamente. A doença se espalhou por seu corpo e ela morreu em pouco tempo.

A morte de Kelley Mack aconteceu no dia 2 de agosto. Ela foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2025, ao sentir dores na lombar e nas pernas. O funeral dela acontecera em 16 de agosto em Ohio.

Morte de ex-participante do MasterChef

A influenciadora digital Yanin Campos, que é ex-participante do MasterChef México, morreu aos 38 anos de idade. A morte dela foi confirmada por um irmão e aconteceu por causa de um acidente de carro, de acordo com o site TMZ.

O jornal mexicano El Financiero informou que o acidente aconteceu em Chihuahua, no México, no sábado. O acidente foi às 6h da manhã, quando o carro dela bateu em outro veículo que estava estacionado.

Yanin chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu e morreu dois dias depois. Por enquanto, o caso segue em investigação para que as autoridades entendam o motivo da colisão dos veículos.

Yanin ficou conhecida por ter participado do reality culinário MasterChef México em 2018, no qual ficou em 6º lugar.

Leia também: Cantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

morte

Leia também

Parabéns!

Luan Santana - Foto: Divulgação

Números impressionantes de Luan Santana, que já tem 18 anos anos de carreira

Amor

Pedro Andrade e Sandy - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Namorado de Sandy revela como anda o relacionamento deles

Luto

Luna Alves - Foto: Reprodução/Instagram

Cantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web

Relacionamento

Roberta Miranda - Foto: Reprodução / Instagram

Saiba como Roberta Miranda conheceu o namorado 44 anos mais novo

Luto

Arlindo Cruz ganhou homenagem do filho Kauan Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Filho que Arlindo Cruz teve fora do casamento se despede do pai: ‘Deu tempo’

Amor

Arlindo Cruz e Babi Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

As 5 perguntas fundamentais que Arlindo Cruz fez para Babi Cruz antes do namoro

Últimas notícias

Kylie Jenner e Timothée ChalametPost de Timothée Chalamet alimenta rumores sobre término com Kylie Jenner
Bruna Biancardi mostra Neymar com as filhasBruna Biancardi mostra clique fofo de Neymar com as filhas, Mavie e Mel
Torcedor e Ronald ValençaMorre filho do vocalista da Banda Alma Gêmea. Ele tinha 27 anos
Luna AlvesCantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web
Patrícia PoetaPatrícia Poeta revela que já sofreu um aborto
Zé FelipeTarólogo prevê problema de saúde e virada na vida de Zé Felipe: 'Precisa tomar cuidado'
O médico explicou mais detalhes da crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da GloboMédico analisa crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Dança dos Famosos: 'Gatilhos'
Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexigaMédico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
Guilherme Fontes passou por cirurgiaGuilherme Fontes passa por cirurgia e revela qual é o seu estado de saúde
Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Estela entra em pânico após Anabela perder a audição
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade