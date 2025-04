Michael Bolton fala sobre diagnóstico de câncer terminal: 'Quero continuar'

Astro do rock, Michael Bolton relatou como é conviver com o diagnóstico de câncer terminal; cantor descobriu a doença em 2023

O cantor Michael Bolton, diagnosticado com glioblastoma , um câncer que se inicia com o crescimento de células no cérebro ou na medula espinhal, abriu o coração ao falar publicamente sobre sua batalha contra a doença aos 72 anos. A condição faz com que o paciente apresente déficits de memória, fala e mobilidade.

Apesar de não existir cura para a doença, o tratamento é capaz de proporcionar redução dos sintomas e retardar o crescimento do tumor. Em entrevista à 'People', o artista contou como é conviver com o câncer terminal.

"Você está recorrendo aos seus recursos e à sua determinação de uma forma que jamais imaginaria", declarou Michael Bolton. O astro do rock dos anos 1980 ainda ressaltou que possui muita vontade de viver e não deseja saber detalhes médicos sobre a evolução da doença.

"Sucumbir ao desafio não é uma opção. Você é rapidamente arrastado para um duelo. Acho que é assim que você descobre do que é feito. Quero continuar. Acho que ainda há muito a fazer na luta ", relatou Bolton, por fim.

Quando Michael Bolton descobriu o câncer?

Michael Bolton recebeu o diagnóstico de glioblastoma em 2023 , mas só revelou publicamente a notícia no ano seguinte. Na época, o cantor publicou um texto em suas redes sociais informando que ficaria afastado dos palcos por um período devido a uma cirurgia para retirada do tumor.

"Pouco antes das férias de final de ano, descobri que tinha um tumor cerebral, que exigiu uma cirurgia imediata. Graças a minha equipe médica, a cirurgia foi um sucesso. Agora, estou me recuperando em casa e cercado pelo amor e apoio da minha família", disse ele, na ocasião.

"É sempre a coisa mais difícil para mim desapontar os meus fãs ou adiar um espetáculo, mas não tenho dúvidas de que estou trabalhando arduamente para acelerar minha recuperação e voltar a cantar em breve. Saiba que estou guardando suas mensagens positivas em meu coração e darei mais atualizações assim que puder. Com amor, MB", completou Bolton.

