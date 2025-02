Melody celebra aniversário de 18 anos com homenagem do pai

A cantora Melody ganhou uma homenagem especial do pai em seu aniversário de 18 anos: 'Parece que foi ontem que você tinha 7'

Dia de festa na casa de Melody! A cantora, que completa 18 anos de vida nesta terça-feira, 4, ganhou uma homenagem do pai, Belinho. Em celebração a data especial, ele resgatou alguns registros marcantes da herdeira, que se chama Gabriela Abreu, no início da carreira artística.

Em seus stories no Instagram, o pai de Melody publicou uma foto da artista no palco ainda criança, além de cliques de participação da jovem em atrações de TV como 'The Noite', do SBT, 'Programa Raul Gil' e o extinto 'Pânico na TV', onde ela conheceu pessoalmente Anitta.

"Parece que foi ontem que você tinha 7 anos, quando começamos essa jornada com o nome Melody. Hoje minha pequena finalmente completa 18 anos, feliz aniversário filha, te amo", escreveu Belinho na legenda da postagem.

Recentemente, a aniversariante do dia dividiu com o público registros de sua formatura no ensino médio. A publicação, inclusive, divertiu os internautas, que aproveitaram o momento para brincar com a idade da cantora.

"Formada com 13 anos, meu Deus", se divertiu um seguidor. "Se formou com 13 anos, como isso é possível?", comentou outro.

Melody ganha homenagem do pai em aniversário de 18 anos - Reprodução / Instagram

Melody se pronuncia após críticas da mãe de MC Loma

Recentemente, a cantora Melody usou as redes para se pronunciar após se envolver em uma confusão junto com a mãe de MC Loma. No 'Sabadou com Virginia', do SBT, a adolescente mencionou a artista pernambucana ao ser questionada sobre uma celebridade que não merece a grande fama que tem - o que levou a mãe de Loma a fazer uma sequência de vídeos criticando a funkeira.

Melody, por sua vez, rompeu o silêncio sobre o ocorrido e se explicou nos stories do Instagram; confira detalhes!

