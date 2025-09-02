MC Daniel revela de quem partiu a decisão do término com Lorena Maria

O cantor MC Daniel abriu o coração ao falar sobre o fim de seu noivado com a influenciadora Lorena Maria, anunciado em junho

MC Daniel abriu o coração ao falar sobre um assunto envolvendo sua vida pessoal: o fim do noivado com Lorena Maria. O cantor e a influenciadora, que estavam juntos há quase um ano, surpreenderam o público ao anunciarem a separação em junho.

Agora, em entrevista à LeoDias TV, o artista revelou de quem partiu a decisão do término. De acordo com MC Daniel, o fim da relação aconteceu em comum acordo, por divergências naturais em alguns pontos. O famoso ainda reforçou que não houve briga ou traição das partes envolvidas na história.

" Então, foi uma decisão de ambas as partes, existe isso. Só que tem que pensar sempre no que vai falar, porque eu percebi que a galera quis pôr um vilão, quis pôr e pronto. Quiseram achar um vilão, mesmo que não tenha tido uma super briga, uma traição, nada", declarou o cantor.

E completou: "Teve um término de um relacionamento. Um relacionamento que é constituído por duas pessoas, que têm criações diferentes, cérebros diferentes, atitudes diferentes, pensamentos diferentes, falas diferentes, que pode, em algum momento, não dar certo ou discordar. Isso é completamente comum".

Vale lembrar que, na época em que anunciaram o término, tanto MC Daniel quanto Lorena Maria pediram para que o público não os atacasse neste momento delicado. Os dois são pais do pequeno Rás, de 6 meses atualmente.

Lorena Maria e MC Daniel anunciaram a separação em junho - Foto: Reprodução / Instagram

Lorena Maria e MC Daniel celebram 6 meses do filho de formas separadas

Em agosto deste ano, Lorena Maria preparou uma festinha intimista para comemorar a chegada dos 6 meses do filho, Rás, fruto da antiga união com MC Daniel. Por meio das redes sociais, a famosa mostrou alguns detalhes do evento em família, que contou com o tema 'frutas'.

Nas imagens compartilhadas por Lorena, é possível notar que a mesa foi decorada com diversos docinhos em formatos de frutas, além de um bolo personalizado com a frase "Chegou a hora de comer", em referência ao início da introdução alimentar do pequeno. A influenciadora também filmou o momento em que os familiares cantaram 'parabéns'.

MC Daniel, pai de Rás, não esteve presente na festinha de mesversário do bebê. O cantor, porém, publicou um vídeo em comemoração a data especial e explicou por que não conseguiu participar da celebração do pequeno com a família materna.

"A minha ausência aconteceu pelo fato de que o papai do Rás mora em São Paulo, a mamãe do Rás mora no Rio de Janeiro. Então vai ter um momento que vai estar com o papai, vai ter um momento que vai estar com a mamãe, vai ter um momento que vai estar com os dois. E nessa situação em si, eu estava em São Paulo, agora ele veio pra cá ontem e hoje a gente vai comemorar o mesversário dele", disse MC Daniel, na ocasião.

