CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. MC Daniel revela de quem partiu a decisão do término com Lorena Maria
Música / Vida pessoal

MC Daniel revela de quem partiu a decisão do término com Lorena Maria

O cantor MC Daniel abriu o coração ao falar sobre o fim de seu noivado com a influenciadora Lorena Maria, anunciado em junho

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 09h21

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
MC Daniel e Lorena Maria
MC Daniel e Lorena Maria - Foto: Reprodução / Instagram

MC Daniel abriu o coração ao falar sobre um assunto envolvendo sua vida pessoal: o fim do noivado com Lorena Maria. O cantor e a influenciadora, que estavam juntos há quase um ano, surpreenderam o público ao anunciarem a separação em junho.

Agora, em entrevista à LeoDias TV, o artista revelou de quem partiu a decisão do término. De acordo com MC Daniel, o fim da relação aconteceu em comum acordo, por divergências naturais em alguns pontos. O famoso ainda reforçou que não houve briga ou traição das partes envolvidas na história.

"Então, foi uma decisão de ambas as partes, existe isso. Só que tem que pensar sempre no que vai falar, porque eu percebi que a galera quis pôr um vilão, quis pôr e pronto. Quiseram achar um vilão, mesmo que não tenha tido uma super briga, uma traição, nada", declarou o cantor.

E completou: "Teve um término de um relacionamento. Um relacionamento que é constituído por duas pessoas, que têm criações diferentes, cérebros diferentes, atitudes diferentes, pensamentos diferentes, falas diferentes, que pode, em algum momento, não dar certo ou discordar. Isso é completamente comum".

Vale lembrar que, na época em que anunciaram o término, tanto MC Daniel quanto Lorena Maria pediram para que o público não os atacasse neste momento delicado. Os dois são pais do pequeno Rás, de 6 meses atualmente.

Lorena Maria e MC Daniel anunciaram a separação em junho - Foto: Reprodução / Instagram
Lorena Maria e MC Daniel anunciaram a separação em junho - Foto: Reprodução / Instagram

Lorena Maria e MC Daniel celebram 6 meses do filho de formas separadas

Em agosto deste ano, Lorena Maria preparou uma festinha intimista para comemorar a chegada dos 6 meses do filho, Rás, fruto da antiga união com MC Daniel. Por meio das redes sociais, a famosa mostrou alguns detalhes do evento em família, que contou com o tema 'frutas'.

Nas imagens compartilhadas por Lorena, é possível notar que a mesa foi decorada com diversos docinhos em formatos de frutas, além de um bolo personalizado com a frase "Chegou a hora de comer", em referência ao início da introdução alimentar do pequeno. A influenciadora também filmou o momento em que os familiares cantaram 'parabéns'.

MC Daniel, pai de Rás, não esteve presente na festinha de mesversário do bebê. O cantor, porém, publicou um vídeo em comemoração a data especial e explicou por que não conseguiu participar da celebração do pequeno com a família materna.

"A minha ausência aconteceu pelo fato de que o papai do Rás mora em São Paulo, a mamãe do Rás mora no Rio de Janeiro. Então vai ter um momento que vai estar com o papai, vai ter um momento que vai estar com a mamãe, vai ter um momento que vai estar com os dois. E nessa situação em si, eu estava em São Paulo, agora ele veio pra cá ontem e hoje a gente vai comemorar o mesversário dele", disse MC Daniel, na ocasião.

Leia também: MC Daniel reage aos boatos de ter sido barrado na festa de Bruna Marquezine

Lorena Maria e MC Daniel são pais de Rás - Foto: Reprodução / Instagram
Lorena Maria e MC Daniel são pais de Rás - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

MC DanielLorena Maria

Leia também

Amizade

Gusttavo Lima e Leonardo - Foto: Reprodução / YouTube / Instagram

Gusttavo Lima revela conselho importante que recebeu de Leonardo: 'Um pai'

Declaração

Dona Ruth e Marília Mendonça - Reprodução/ Instagram

Mãe de Marília Mendonça desmente homem que disse ter namorado a cantora

Casamento

Marina Sena - Foto: Reprodução / Instagram

Marina Sena revela decisão sobre casamento e maternidade

História de amor

Paula Vaccari e Cristiano - Foto: Reprodução / Instagram

Conheça a história de como o sertanejo Cristiano conheceu a esposa

Luto

Yuri Ramirez - Foto: Reprodução / Instagram

Cantor sertanejo de 47 anos é morto a tiros dentro de casa

Declaração

Gusttavo Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Gusttavo Lima viveu 'previsão' impressionante no Espiritismo

Últimas notícias

Tiago Scheuer vai apresentar o Hora 1Globo define novo apresentador para o Hora 1; saiba quem é Tiago Scheuer
Carolina DieckmannCarolina Dieckmmann defende filho após polêmica e nutrólogo explica: 'A chave está no equilíbrio'
Carlinhos de JesusCarlinhos de Jesus detalha sintomas antes do diagnóstico de doença autoimune
Ticiane Pinheiro estaria negociando com a GloboTiciane Pinheiro estaria negociando com a Globo com ajuda de César Tralli
Isabel Fillardis e Well AguiarIsabel Fillardis celebra novo ciclo de vida e carreira no Kurotel
Claudio Gabriel e Dani Barros serão Aderbal e Marilda em Êta Mundo MelhorNovos personagens entram em Êta Mundo Melhor! com plano contra Candinho
Gusttavo Lima e LeonardoGusttavo Lima revela conselho importante que recebeu de Leonardo: 'Um pai'
Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estiloRosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo
GominhoApós perder 62 kg, Gominho revela peso atual e lembra motivação para emagrecer: 'Estalo'
MC Daniel e Lorena MariaMC Daniel revela de quem partiu a decisão do término com Lorena Maria
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade