MC Daniel revela de quem partiu a decisão do término com Lorena Maria

O cantor MC Daniel abriu o coração ao falar sobre o fim de seu noivado com a influenciadora Lorena Maria, anunciado em junho
MC Daniel abriu o coração ao falar sobre um assunto envolvendo sua vida pessoal: o fim do noivado com Lorena Maria. O cantor e a influenciadora, que estavam juntos há quase um ano, surpreenderam o público ao anunciarem a separação em junho.
Agora, em entrevista à LeoDias TV, o artista revelou de quem partiu a decisão do término. De acordo com MC Daniel, o fim da relação aconteceu em comum acordo, por divergências naturais em alguns pontos. O famoso ainda reforçou que não houve briga ou traição das partes envolvidas na história.
"Então, foi uma decisão de ambas as partes, existe isso. Só que tem que pensar sempre no que vai falar, porque eu percebi que a galera quis pôr um vilão, quis pôr e pronto. Quiseram achar um vilão, mesmo que não tenha tido uma super briga, uma traição, nada", declarou o cantor.
E completou: "Teve um término de um relacionamento. Um relacionamento que é constituído por duas pessoas, que têm criações diferentes, cérebros diferentes, atitudes diferentes, pensamentos diferentes, falas diferentes, que pode, em algum momento, não dar certo ou discordar. Isso é completamente comum".
Vale lembrar que, na época em que anunciaram o término, tanto MC Daniel quanto Lorena Maria pediram para que o público não os atacasse neste momento delicado. Os dois são pais do pequeno Rás, de 6 meses atualmente.
Em agosto deste ano, Lorena Maria preparou uma festinha intimista para comemorar a chegada dos 6 meses do filho, Rás, fruto da antiga união com MC Daniel. Por meio das redes sociais, a famosa mostrou alguns detalhes do evento em família, que contou com o tema 'frutas'.
Nas imagens compartilhadas por Lorena, é possível notar que a mesa foi decorada com diversos docinhos em formatos de frutas, além de um bolo personalizado com a frase "Chegou a hora de comer", em referência ao início da introdução alimentar do pequeno. A influenciadora também filmou o momento em que os familiares cantaram 'parabéns'.
MC Daniel, pai de Rás, não esteve presente na festinha de mesversário do bebê. O cantor, porém, publicou um vídeo em comemoração a data especial e explicou por que não conseguiu participar da celebração do pequeno com a família materna.
"A minha ausência aconteceu pelo fato de que o papai do Rás mora em São Paulo, a mamãe do Rás mora no Rio de Janeiro. Então vai ter um momento que vai estar com o papai, vai ter um momento que vai estar com a mamãe, vai ter um momento que vai estar com os dois. E nessa situação em si, eu estava em São Paulo, agora ele veio pra cá ontem e hoje a gente vai comemorar o mesversário dele", disse MC Daniel, na ocasião.
