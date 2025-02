MC Daniel emociona com homenagem ao padrasto falecido: 'Todos os dias'

MC Daniel compartilhou uma imagem do ultrassom de seu filho ao lado de um retrato do padrasto, Abílio, seu pai de consideração

MC Daniel usou as redes sociais no sábado, 8, para prestar uma homenagem emocionante ao padrasto, Abílio, que já faleceu. Por meio de seus stories no Instagram, o ex-participante do quadro 'Dança dos Famosos', da TV Globo, publicou uma imagem de ultrassom do rostinho do filho ao lado de um retrato do pai de consideração.

Na legenda, o artista destacou a saudade que sente de Abílio: "Sinto sua falta todos os dias. Tento me mostrar sempre forte porque eu sei que geral depende de mim. Meu filho tá próximo de nascer e eu sinto que tô recuperando a melhor parte de mim que foi embora com você", iniciou ele.

"Eu sei que você tá mais feliz do que eu aí de cima. Esse era nosso maior sonho, ter nossa família junto, porque eu sonhava em ser um pai como você, e você queria ser o melhor avô do mundo", completou MC Daniel. Na sequência, o cantor compartilhou um vídeo onde aparece bastante emocionado enquanto observa o retrato do padrasto.

"Ô, paizão! Que saudade de você, meu parceiro", declarou o artista. Vale lembrar que MC Daniel está à espera do primeiro filho com Lorena Maria. A influenciadora digital e empresária revelou recentemente que tem sofrido bastante com o inchaço na reta final da gravidez.

Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ela contou que notou que seus pés e mãos estavam maiores do que o normal. "Estão demais! Olha isso, 'velho'! Não tô aguentando nem andar direito, juro", disse Lorena.

MC Daniel homenageia o padrasto

Quem é a madrinha do filho de MC Daniel?

MC Daniel não esconde o quanto está ansioso para o nascimento de seu primeiro filho com Lorena Maria. Na noite da última quinta-feira, 6, o cantor revelou aos seguidores que já escolheu quem será a madrinha do herdeiro: Anitta .

Por meio das redes sociais, MC Daniel compartilhou um álbum de fotos ao lado da artista e mostrou detalhes do convite especial feito para a amiga. Nas imagens, o ex-participante da 'Dança dos Famosos' aparece segurando um body de bebê enquanto Anitta usa uma camisa com a frase 'Dinda do ano'; confira detalhes!

