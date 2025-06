MC Carol conta que reatou casamento com ator um dia após divórcio: 'Busquei'

Tudo em paz! MC Carol revelou que o breve fim de seu casamento com o ator Cosme Santiago aconteceu após uma briga do casal

MC Carol e o ator Cosme Santiago estão juntos novamente! A funkeira, que anunciou o fim do casamento em abril deste ano, revelou que os dois reataram a união um dia após o divórcio.

Na noite de quarta-feira, 4, o casal marcou presença no Prêmio da Música Brasileira no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. Em entrevista à 'Quem', a famosa explicou que a breve separação aconteceu após uma briga entre os dois, que acabaram agindo 'no calor da emoção' e, por isso, anunciaram o término nas redes sociais.

" A gente brigou, quebrou pau e voltou. Foi um dia de separação. Eu sou artista, mas também sou humana. Todo mundo posta nos Stories do Instagram quando briga, mas quando você tem quase um milhão de seguidores, é complicado. Você fica nervosa, vai lá, joga, em dez minutos estava em todos os jornais. Pensei: 'o que eu fiz?' ", contou MC Carol.

" Enfim, chutei o balde, busquei o balde, ficamos bem. A gente briga, volta. Fizemos as pazes. Casal sempre quando briga, tem que conversar, e a gente se acertou, graças a Deus", completou a cantora, garantindo que está tudo muito bem entre o casal.

Vale lembrar que MC Carol e Cosme Santiago oficializaram a união duas vezes, em uma cerimônia religiosa e em um terreiro de Candomblé, em 2024. Após reatarem a união, a funkeira e o ator já compartilharam diversos registros do casal nas redes sociais.

MC Carol e Cosme Santiago - Foto: Victor Chapetta / Agnews

A renovação de votos de MC Carol e Cosme Santiago

Em setembro de 2024, MC Carol e Cosme Santiago renovaram os votos de casamento em uma cerimônia em um terreiro de Candomblé, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a cantora mostrou momentos da celebração, que foi feita pelo babalorixá Babá Jooh no Ilê Axé Raízes Obá Kossô Omi.

Para o grande dia, os dois usaram looks brancos e a noiva surgiu com um buquê de girassol. Na legenda do post com fotos da união, a funkeira disse: "Cartas para o meu marido: Nosso amor foi um encontro de almas! Somos a força um do outro, por isso éramos tão fracos e vaidosos, antes da gente se conhecer!", iniciou.

"Somos um só a várias vidas, nessa, demoramos para se encontrar kkkkkkk Mas tudo bem! Eu escolho você em todas as vidas! Te amo você é meu melhor amigo, nunca se esqueça disso! Que o amor, a união, o axé, a luz, a paz, e, nossos orixás estejam com a gente sempre e sempre! Partiu segunda lua de mel", completou MC Carol.

Leia também: MC Carol relembra dificuldades ao celebrar compra de sua mansão: 'Eu tinha fé'