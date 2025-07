Marrone revela parte do corpo que tem tamanho fora do normal

O cantor sertanejo Marrone choca ao revelar que fez tratamento por causa de uma parte do seu corpo que tem tamanho fora do normal

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, surpreendeu com uma revelação sobre seu corpo. Em entrevista no programa Viver Sertanejo, da Globo, ele contou que tem a língua com um tamanho fora do normal e que isso atrapalhou a sua dicção por muito tempo.

Bruno brincou que precisava silenciar o microfone de Marrone quando ele falava alguma palavra errada. Então, Marrone disse que fez tratamento com fonoaudióloga para melhorar o seu jeito de falar.

"Eu fiz fono porque minha língua é realmente fora do normal. Aí eu fui lá e coloquei um pesinho assim na língua e a fono falou: 'Eu realmente nunca vi uma língua tão grande.' Eu fui fazendo exercício e passei a colocar a língua mais dentro da boca porque atrapalhava a dicção", disse ele.

Marrone mostra sua língua - Foto: Reprodução / Globo

O nome verdadeiro de Marrone

Marrone é o nome artístico do cantor sertanejo. Porém, ele foi batizado em seu nascimento como José Roberto, que é o seu nome verdadeiro. "Amo o que faço. Mas aprendi a separar o Marrone do José Roberto. Procuro manter minhas origens e minha simplicidade. Sou uma pessoa realizada. A gente precisa aprender a ter equilíbrio para não deixar a fama subir à cabeça", disse ele em 2015.

As filhas de Marrone

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, é um paizão! Ele é pai de duas meninas: Mayara, de 21 anos, e Mell, de 14 anos. As duas apareceram na TV para homenagearem o pai no programa Caldeirão com Mion, da Globo.

Durante a atração, Marrone ouviu um lindo depoimento das herdeiras. Mell disse: "Pai, passou um susto grande na gente, hein”. E Mayara completou: "É um alívio saber que o senhor está se recuperando e já já volta para os palcos encantando o Brasil inteiro”.

"Estamos passando aqui para te lembrar o quanto o senhor é importante nas nossas vidas”, declarou Mell, sendo completada pela irmã: "E que somos eternamente gratas por sermos filhas de uma pessoa tão incrível, humilde, forte, que nem o senhor é. Nós e o Brasil inteiro te amamos muito”.

Em resposta, o cantor agradeceu: "As minhas filhas são meu porto seguro”.