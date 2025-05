Marrone, da dupla com Bruno, cai do palco e show é encerrado às pressas

O cantor Bruno atualizou o estado de saúde de Marrone após o companheiro de palco se acidentar durante show: 'Assustei muito'

O cantor Marrone, da dupla sertaneja com Bruno, passou por um grande susto na noite de sábado, 10, enquanto se apresentava em Goiânia, Goiás. Durante o show, o artista acabou caindo do palco e machucou a cabeça.

Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível perceber que a apresentação foi rapidamente interrompida para a equipe da dupla prestar os primeiros socorros. "Machucou? Ele está bem?", perguntou Bruno, bastante preocupado com a situação.

Momentos depois, o artista informou ao público que Marrone estava bem e que o show seria encerrado. "Ele bateu a cabeça, mas ele está bem. Está consciente, não está mal. Gente, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Que Deus abençoe todos nós. O Marrone vai ficar bem", declarou Bruno.

Durante a madrugada deste domingo, 11, a primeira voz da dupla sertaneja usou as redes sociais para atualizar o quadro de saúde do amigo. Em seu perfil oficial, o cantor publicou um vídeo falando sobre o susto e reforçou que Marrone está bem.

" Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. O Marrone caiu do palco e quase me matou do coração. Mas não aconteceu nada com ele, só deu uns pontinhos na testa. Conversou comigo já, está tudo bem. Mas meu Deus, assustei muito", disse o famoso.

Marrone revela inseguranças antes de cirurgias plásticas

Recentemente, o cantor Marrone falou um pouco sobre os procedimentos estéticos que realizou ao longo dos últimos anos. Em entrevista a André Piunti no YouTube, a dupla de Bruno revelou que decidiu fazer as cirurgias plásticas por insegurança com a aparência.

"Me olhava no espelho e achava que eu tinha que fazer alguma coisa, fazer uma mudança. Meu nariz estava caído. Eu também tinha desvio de septo e não sabia. Minhas pálpebras estavam muito caídas. Eu tinha orelha de abano e tinha que fazer a papada. Tinha que fazer tudo. Meu problema foi ter feito tudo de uma vez", iniciou Marrone.

Em seguida, o famoso abriu o jogo e explicou que não pretende mais realizar cirurgias estéticas. "Uma coisa foi puxando a outra, mas parei. Nunca mais", garantiu ele.

