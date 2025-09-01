CARAS Brasil
  2. Marina Sena revela decisão sobre casamento e maternidade
Música / Casamento

Marina Sena revela decisão sobre casamento e maternidade

Cantora Marina Sena comentou sobre relação com Juliano Floss e revelou seus planos para casamento: "Não sei se quero fazer pacto com macho"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
Publicado em 01/09/2025, às 16h11

Marina Sena
Marina Sena - Foto: Reprodução / Instagram

Marina Sena ganhou destaque nesta segunda-feira (1º) após conceder uma entrevista à Marie Claire, onde falou abertamente sobre decisões pessoais e seus planos para o futuro. A cantora, que namora o influenciador Juliano Floss, abordou temas como casamento, maternidade, relacionamento e autoestima, gerando grande repercussão nas redes sociais.

Marina, que completa 29 anos neste mês, afirmou que não tem intenção de casar ou ter filhos por enquanto. “Não combina comigo. Casamento é pacto e não sei se quero fazer pacto com macho”, disse aos risos.

A artista também explicou que não se imagina vestida de noiva e acrescentou que pensa em adotar apenas aos 50 anos: “Não tenho vontade de gerar. Adotaria lá para os meus 50 anos, quando teria tempo para criar uma criança da forma que eu gostaria”.

Na entrevista, Marina fez questão de reforçar que a decisão não afeta o namoro com Juliano, de 21 anos. “Não tenho a menor intenção de terminar com Juliano, mas não consigo me imaginar de noiva”, disse.

A cantora também comentou sobre as críticas que recebe por causa da diferença de idade entre os dois: “Do jeito que falam parece que tenho 40 anos. Juliano é uma pessoa iluminada. Neste meu processo de amar mais as minhas experiências, ele está completamente ligado. Ele arrancou de mim uma alegria”.

Marina ressaltou que sempre viveu com liberdade e independência, destacando que não se prende a padrões ou expectativas externas. “Nunca fui quietinha. Mandava nos machos, dava trabalho. Sempre fui livre, sem julgar a vida sexual de ninguém. Já beijei mulheres, mas só me envolvi emocionalmente com homens. Por isso, não me considero bi”, contou.

Autoestima, carreira e futuro

A cantora, indicada ao Grammy Latino, também falou sobre autoestima e como a fama impactou sua relação com a própria imagem. “De zero para muito acesso afetou até a minha autoestima. Antes de ser famosa, tinha mais autoestima. Com a fama, tive que reconstruir isso de novo.” Marina explicou que precisou se redescobrir: “As pessoas falam como se você não merecesse o que está vivendo. Aí você pensa: ‘Será que não mereço mesmo?’. Disse para mim mesma: vou reivindicar meu amor-próprio de novo. Sou incrível, sim”.

Para o futuro, ela revelou que deseja continuar investindo na carreira e conquistar reconhecimento internacional, mas sem pressa: “Tenho uma vida inteira pela frente para ganhar quantos Grammys forem necessários. Não coloco pressão em mim mesma, pois aos 80 anos vou ter uma carreira gigantesca”.

Por fim, a cantora expressou como gostaria de ser lembrada: “Quero que lembrem de mim como uma pessoa que foi fiel à sua arte. Que me vejam como uma mulher corajosa, que não tinha medo de sonhar e de se expressar. Inteligente, que conhecia bem a língua portuguesa e uma gostosa”, completou.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

