Marília Mendonça: Primeiro namorado da cantora relembra fotos dos dois juntos

Primeiro namorado de Marília Mendonça fala sobre o resgate das memórias após vídeo viralizar na internet

O primeiro namorado da cantora Marília Mendonça compartilhou algumas memórias da época em que estavam juntos. A artista, que faleceu em 2021, viveu o seu primeiro relacionamento aos 12 anos de idade com Alex Matos, que tinha 13 anos na época.

Hoje em dia, Alex é publicitário e viralizou na internet ao resgatar fotos da época em que eles estavam juntos. "Quem foi minha primeira namorada na infância? Sim, a Marília Mendonça. E continuamos amigos mesmo depois de famosa", disse ele.

Depois do vídeo viralizar, ele explicou que compartilhou as lembranças ao sentir saudades da cantora. "Fala pessoal! Quero apenas deixar claro que, referente ao post que viralizou da Marília, postei porque senti saudade da Marília Dias, com quem eu convivi e cresci. Depois de tantos anos que ela se foi, decidi compartilhar um pouco dela aqui. Mas, de antemão, não era minha intenção viralizar e tomar toda essa proporção. Seja muito feliz e carregue sempre em seu coração quem a Marília foi, mas em primeiro lugar quem Deus é e sempre será. Grande abraço e vou sumir daqui, até porque tenho que me dedicar a Cristo. Com amor e carinho, Alex Matos", contou.

Marília Mendonça e Alex Matos - Foto: Reprodução / TikTok

Sucessos de Marília Mendonça

Se estivesse viva, Marília Mendonça completaria 30 anos no dia 22 de julho. Mesmo com sua partida precoce, em novembro de 2021, a cantora continua presente nas playlists, nas rádios, nos palcos e nos corações de milhões de brasileiros. E para homenagear sua trajetória inesquecível, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou um levantamento especial que mostra a força de suas músicas mesmo após sua ausência física.

A pesquisa revela quais foram as canções de autoria de Marília mais executadas nos últimos quatro anos em diferentes contextos: rádio, shows, festas, ambientes públicos e eventos tradicionais como Carnaval e Festa Junina. E o resultado confirma o que o público já sabe: Marília segue sendo uma das artistas mais ouvidas do país.

As músicas mais tocadas de Marília Mendonça

No topo da lista está o sucesso “Todo mundo menos você”, parceria com suas inseparáveis amigas Maiara e Maraisa. A faixa foi a mais executada no Brasil nos últimos quatro anos, reforçando o carinho do público pela união das “patroas”.

Na sequência, aparecem os hits “Presepada”, “Troca de calçada”, “Infiel” e “A flor e o beija-flor”, todos marcados pela voz intensa, letras sinceras e melodias que emocionam. Ao todo, o Ecad aponta que Marília tem 349 obras musicais e 520 gravações cadastradas em seu banco de dados.

Confira o Top 10 das músicas mais executadas: