Marília Mendonça faria 30 anos: as 10 músicas mais tocadas da Rainha da Sofrência

Ecad revela levantamento inédito em homenagem ao legado da cantora, que segue firme nas paradas mesmo após sua partida

Se estivesse viva, Marília Mendonça completaria 30 anos no dia 22 de julho. Mesmo com sua partida precoce, em novembro de 2021, a cantora continua presente nas playlists, nas rádios, nos palcos e nos corações de milhões de brasileiros. E para homenagear sua trajetória inesquecível, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou um levantamento especial que mostra a força de suas músicas mesmo após sua ausência física.

A pesquisa revela quais foram as canções de autoria de Marília mais executadas nos últimos quatro anos em diferentes contextos: rádio, shows, festas, ambientes públicos e eventos tradicionais como Carnaval e Festa Junina. E o resultado confirma o que o público já sabe: Marília segue sendo uma das artistas mais ouvidas do país.

As músicas mais tocadas de Marília Mendonça

No topo da lista está o sucesso “Todo mundo menos você”, parceria com suas inseparáveis amigas Maiara e Maraisa. A faixa foi a mais executada no Brasil nos últimos quatro anos, reforçando o carinho do público pela união das “patroas”.

Na sequência, aparecem os hits “Presepada”, “Troca de calçada”, “Infiel” e “A flor e o beija-flor”, todos marcados pela voz intensa, letras sinceras e melodias que emocionam. Ao todo, o Ecad aponta que Marília tem 349 obras musicais e 520 gravações cadastradas em seu banco de dados.

Confira o Top 10 das músicas mais executadas:

Todo mundo menos você Presepada Troca de calçada Infiel A flor e o beija-flor De quem é a culpa Até você voltar Quero você do jeito que quiser Faça ela feliz Rosa embriagada

Canções que conquistaram outros artistas

Marília também se destaca pelo número de regravações de suas composições. A música “O que falta em você sou eu” lidera esse ranking, com 26 registros diferentes de outros intérpretes. Logo em seguida, vêm “Infiel”, “Até você voltar” e “Faça ela feliz”, provando que suas composições continuam inspirando gerações de artistas.

A dupla Maiara & Maraisa, inclusive, foi a que mais regravou canções da artista: são 62 registros ao todo. A parceria entre as três amigas sempre foi marcada por sintonia no palco e fora dele, o que tornou esse legado ainda mais especial.

Marília eterna

Mesmo após sua partida, Marília Mendonça segue sendo uma das artistas mais importantes da música brasileira. Sua voz única, suas letras profundas e seu carisma conquistaram fãs em todo o país. Agora, ao completar 30 anos de nascimento, seu repertório se mostra mais vivo do que nunca — e prova que o talento da Rainha da Sofrência será lembrado para sempre.

