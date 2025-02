Maria Marçal lança primeira música de seu projeto inédito

A jovem Maria Marçal possui uma carreira inspiradora, afinal, já conquistou um lugar de referência como cantora contemporânea. Aos 15 anos, ela já acumula quase dois bilhões de visualizações no streaming, prêmios, homenagens e inserções nas playlists das principais plataformas de música. Agora, ela deu um novo passo em sua carreira ao gravar ‘Cura’, seu primeiro DVD que reuniu milhares de fãs no Parque de Exposições, em Salvador (BA).

Sobre o momento especial, Maria comentou: “Deus realizou meu sonho e foi totalmente do jeitinho que sonhei lá atrás! Obrigada Deus por ter me dado forças nos piores momentos, eu sei que tudo isso era um processo. Valeu a pena! Não foi simplesmente uma gravação de DVD e sim um culto de gratidão a Deus!”, disse.

O projeto

A música ‘Não Tem Como Dar Errado’ é a primeira faixa do projeto, que conta ainda com ‘Cura’, ‘Escudo’, ‘Queima’, ‘O Senhor é Rei’ e ‘Amor de Pai’ – canções que serão lançadas em breve.

A super estrutura de luz e som do DVD foi um espetáculo à parte vivenciado por milhares de fãs da cantora em uma noite intensa de adoração e celebração a Deus, que ficará marcada no mercado audiovisual brasileiro.

Além de suas canções, Marçal relembrou hinos gospel durante a apresentação, além de mostrar seu talento como pianista. O show também contou ainda com trocas de figurino e mudanças de cenários.

‘Não Tem Como Dar Errado’

Com sua voz potente, Maria Marçal interpreta a música ‘Não Tem Como Dar Errado’, composta por Misaías Oliveira. A canção carrega uma forte mensagem a respeito do cuidado e zelo do Senhor com todo o seu povo e todos os que confessam o seu nome. A sonoridade diferenciada e envolvente traz ainda em sua mensagem um refrigério para a alma.

O lançamento de Maria Marçal já está disponível nas principais plataformas de música e no YouTube.