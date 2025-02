Maria Marçal: fenômeno gospel ultrapassa 1,5 bilhão em plataformas musicais

Aos 15 anos de idade, a jovem gravou seu novo DVD e tem mais de 1.5 bilhão de visualizações nas plataformas de streaming musical

Com 15 anos de idade, a cantora Maria Marçal, tem dados passos importantes em sua carreira como representante da música cristã contemporânea. Ela surgiu para o público em 2022, após sua interpretação de Deserto viralizar nas plataformas, ganhando milhares de visualizações.

Nascida no município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, viu sua carreira alçar voos altos. Há três anos foi vencedora do Prêmio Artista Mirim do TikTok e acumulou aparições na Billboard Hot 100 brasileira com os singles Deixa e Deserto.

Em 2023, foi indicada ao Prêmio Multishow, na categoria Música Cristã do Ano. Na penúltima edição do Troféu Gerando Salvação, ganhou o Artista Mirim e Feat do Ano com Você Não Imagina. Em 2024, participou do Teleton, onde se apresentou para mais de 10 milhões de telespectadores.

“O ambiente digital foi decisivo no meu impulsionamento. Hoje o meu canal oficial no YouTube conta com 2,55 milhões de inscritos, e já se aproxima da marca de 1 bilhão de views. No streaming somo mais de 330 milhões de plays. No Spotify cerca de 2,7 milhões de ouvintes me acompanham mensalmente. Isso me fez entrar na lista Viral 50. Na Deezer, entrei em playlists como a Top 50 Gospel do Brasil”, conta.

Nas redes sociais, conta com cerca de 5,5 milhões de seguidores de todas as idades pelo Brasil, inclusive fora do cenário gospel. “Faço questão de compartilhar a minha rotina, músicas, mensagens de fé e carreira”, narra.

Maria anunciou recentemente o lançamento de seu DVD, intitulado Cura. “A gravação do novo projeto ao vivo aconteceu em Salvador, na Bahia, no final de 2024. Ele trará canções inéditas e outras surpresas”, finaliza.