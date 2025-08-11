Como anda a vida de Marcus Menna após 20 anos do coma

Vocalista da banda LS Jack, Marcus Menna relembra os 20 anos após cirurgia plástica que o deixou em coma por dois meses em 2004

Em 2004, Marcus Menna vivia o auge de sua carreira no comando da banda LS Jack. Responsável por hits como Carla, Sem Radar e Uma Carta, o músico viu sua vida mudar após um procedimento estético.

Durante uma lipoaspiração, Menna sofreu uma parada cardiorrespiratória que resultou em 20 minutos de baixa oxigenação no cérebro, deixando-o em coma por dois meses. Segundo os médicos, era quase impossível recuperar plenamente as funções básicas. Desde então, o vocalista se dedicou intensamente ao processo de reabilitação.

Em entrevista para o jornal Folha de S. Paulo, Menna revelou o motivo da cirurgia: “Eu tinha aqueles pneuzinhos e estavam enchendo meu saco. Então, resolvi tirar essa parada e aconteceu tudo aquilo. Hoje em dia, nem penso mais em vaidade”, admitiu.

Carreira desde então

O episódio interrompeu bruscamente sua carreira e colocou em cheque seu retorno à música. Apesar do trágico ocorrido, sua perseverança e resiliência foram responsáveis pela volta aos palcos em 2006, no comando da banda V.I.B.E. 6. O projeto não durou muito, mas deu gás ao vocalista.

Em 2008, ele lançou-se na carreira solo com o álbum É Preciso Viver, no qual regravou seus grandes sucessos. Anos depois, participou da turnê comemorativa de 10 anos do LS Jack, em 2010.

Em 2021, Menna intensificou sua produção musical com parcerias de peso. Gravou Quem Você É com Marcos & Belutti, Amor em Excesso com Paula Fernandes e participou de um projeto com o Detonautas Roque Clube de Tico Santa Cruz.

Nos últimos três anos, ele também se dedicou a estudar música e compor, e agora retorna oficialmente à carreira solo com o lançamento do single Anjos e a turnê Tudo de Novo que deve percorrer todo o Brasil. Além disso, Menna revelou que já tem quatro músicas inéditas prontas, que devem ser lançadas futuramente, mas que vai continuar tocando os clássicos do LS Jack em seus shows.

