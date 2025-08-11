CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Como anda a vida de Marcus Menna após 20 anos do coma
Música / Resiliência

Como anda a vida de Marcus Menna após 20 anos do coma

Vocalista da banda LS Jack, Marcus Menna relembra os 20 anos após cirurgia plástica que o deixou em coma por dois meses em 2004

Izabella Nicolau Publicado em 11/08/2025, às 20h31

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Marcus Menna e esposa
Marcus Menna e esposa - Foto: Reprodução / Instagram

Em 2004, Marcus Menna vivia o auge de sua carreira no comando da banda LS Jack. Responsável por hits como Carla, Sem Radar e Uma Carta, o músico viu sua vida mudar após um procedimento estético.

Durante uma lipoaspiração, Menna sofreu uma parada cardiorrespiratória que resultou em 20 minutos de baixa oxigenação no cérebro, deixando-o em coma por dois meses. Segundo os médicos, era quase impossível recuperar plenamente as funções básicas. Desde então, o vocalista se dedicou intensamente ao processo de reabilitação.

Em entrevista para o jornal Folha de S. Paulo, Menna revelou o motivo da cirurgia: “Eu tinha aqueles pneuzinhos e estavam enchendo meu saco. Então, resolvi tirar essa parada e aconteceu tudo aquilo. Hoje em dia, nem penso mais em vaidade”, admitiu.

Carreira desde então

O episódio interrompeu bruscamente sua carreira e colocou em cheque seu retorno à música. Apesar do trágico ocorrido, sua perseverança e resiliência foram responsáveis pela volta aos palcos em 2006, no comando da banda V.I.B.E. 6. O projeto não durou muito, mas deu gás ao vocalista.

Em 2008, ele lançou-se na carreira solo com o álbum É Preciso Viver, no qual regravou seus grandes sucessos. Anos depois, participou da turnê comemorativa de 10 anos do LS Jack, em 2010.

Em 2021, Menna intensificou sua produção musical com parcerias de peso. Gravou Quem Você É com Marcos & Belutti, Amor em Excesso com Paula Fernandes e participou de um projeto com o Detonautas Roque Clube de Tico Santa Cruz.

Nos últimos três anos, ele também se dedicou a estudar música e compor, e agora retorna oficialmente à carreira solo com o lançamento do single Anjos e a turnê Tudo de Novo que deve percorrer todo o Brasil. Além disso, Menna revelou que já tem quatro músicas inéditas prontas, que devem ser lançadas futuramente, mas que vai continuar tocando os clássicos do LS Jack em seus shows.

Leia Também: Marcus Menna, ex-vocalista do LS Jack, explica por que não expõe vida pessoal

carreiraMarcus Menna

Leia também

Maternidade

Iza e Nala - Foto: Reprodução / Instagram

Iza admite se sentir culpada por maternidade de Nala e revela dificuldades

Desavenças

Fiuk - Foto: Reprodução / Instagram

Indireta? Fiuk faz post inesperado sobre o dia dos pais

Parabéns!

Luan Santana - Foto: Divulgação

Números impressionantes de Luan Santana, que já tem 18 anos anos de carreira

Amor

Pedro Andrade e Sandy - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Namorado de Sandy revela como anda o relacionamento deles

Luto

Torcedor e Ronald Valença - Foto: Reprodução / Instagram

Morre filho do vocalista da Banda Alma Gêmea. Ele tinha 27 anos

Luto

Luna Alves - Foto: Reprodução/Instagram

Cantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web

Últimas notícias

Giovana CordeiroGiovana Cordeiro conta sobre transplante após perder sobrancelha
Carol Batista Leite comemora o aniversário em famíliaMulher de Kaká comemora aniversário de 30 anos com festa em família
Astrid FontenelleAstrid Fontenelle admite que quase se aposentou após saída do Saia Justa
José Roberto Burnier e Fernanda ElnourÂncora da Globo quebra protocolo e entrega repórter: 'Cálculo meio errado'
Bella Campos e Cauã Reymond em gravação da novela Vale TudoClimão ou paz? Saiba como está a relação de Cauã Reymond e Bella Campos
Marcus Menna e esposaComo anda a vida de Marcus Menna após 20 anos do coma
Iza e NalaIza admite se sentir culpada por maternidade de Nala e revela dificuldades
Príncipe Harry e Meghan MarklePríncipe Harry e Meghan Markle renovam a parceria com a Netflix após rumores
Marina Liberato e o namorado, Felipe LessaFilha de Gugu Liberato impressiona com declaração para o namorado: 'Melhor decisão'
João Vicente de CastroMédica alerta após relato de João Vicente de Castro: 'É essencial para a saúde do fígado'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade